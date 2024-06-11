Шольц: позиція Німеччини щодо відмови від надсилання її військових інструкторів до України незмінна

Німеччина не змінила позицію щодо відмови від відправлення своїх військових інструкторів до України. Про це на пресконференції з українським президентом у Берліні сказав канцлер Олаф Шольц.

Він пояснив, що Німеччина сконцетрована на посиленні ППО України – це її головне завдання і вона прагне залучити до цього якомога більше союзників. Він також нагадав, що ФРН з-поміж країн Європи надає Україні найбільшу підтримку.

"Щодо підготовки підготовки українських військових на її території – тут ми нічого не міняємо", – сказав він.

Після початку повномасштабної війни українські військові проходять тренування за кордоном. Однак цього року французький президент виступив із ініціативою повернути навчання з закордонними інструкторами на територію України.

Президент Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу і зазначив, що навчання в Україні дозволять оптимізувати терміни, адже не потрібно витрачати час на дорогу. "Це перший раз я про це говорю, до речі, коли ми відправляли туди війська, і наші хлопці повертались, дякуючи тренувальним місіям різних країн, вони повинні були ще в Україні адаптуватись і пройти кілька місяців тренувань тут. І цей процес в два рази довший між моментом людини, яку ви відправляєте на тренування, і можливістю прийти на поле бою. Тому сама пропозиція, що давайте скоротимо час, давайте тренувальну місію проводити одразу в Україні, адаптуючись до стану війни, який є. Я тут нічого не бачу поганого, я впевнений, що це не йдеться, що армія Франції буде в Україні, а говоримо про тренувальні процеси", – сказав президент.

Деякі країни підтримали пропозицію Макрона. Деякі, як США, відправляти сюди своїх військових не збираються.