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Прем'єр-міністерка Данії "досі не оговталася" від нападу

Метте Фредеріксен відчуває психологічні наслідки атаки з боку 39-річного поляка.

Прем'єр-міністерка Данії "досі не оговталася" від нападу
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Очільниця данського уряду Метте Фредеріксен прокоментувала свій стан після нападу, який здійснив на неї 39-річний чоловік з Польщі

Як пише BBC, прем'єр-міністерка зізналася, що досі "не почувається собою" і загалом переживає психологічні наслідки атаки. "Це відчувалося як напад на мене як людину, хоча я впевнена, що ціллю була моя посада", - пояснює свої важкі емоції Фредеріксен. 

Урядовиця також стверджує, що сприймає цей інцидент як замах не лише на себе, а на всіх данців. Хоча слідство поки не вбачає у діях обвинуваченого політичних мотивів.

Прем'єр-міністерка також відреагувала на результати виборів до Європарламенту, за підсумками яких її Соціал-демократична партія поступилася об'єднанню лівих та "зелених". Фредеріксен висловила розчарування, проте має намір коритися волі народу.

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