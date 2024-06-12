Прем'єр-міністерка Данії "досі не оговталася" від нападу

Очільниця данського уряду Метте Фредеріксен прокоментувала свій стан після нападу, який здійснив на неї 39-річний чоловік з Польщі.

Як пише BBC, прем'єр-міністерка зізналася, що досі "не почувається собою" і загалом переживає психологічні наслідки атаки. "Це відчувалося як напад на мене як людину, хоча я впевнена, що ціллю була моя посада", - пояснює свої важкі емоції Фредеріксен.

Урядовиця також стверджує, що сприймає цей інцидент як замах не лише на себе, а на всіх данців. Хоча слідство поки не вбачає у діях обвинуваченого політичних мотивів.

Прем'єр-міністерка також відреагувала на результати виборів до Європарламенту, за підсумками яких її Соціал-демократична партія поступилася об'єднанню лівих та "зелених". Фредеріксен висловила розчарування, проте має намір коритися волі народу.