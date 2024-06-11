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Столтенберг: Саміт НАТО у Вашингтоні розгляне щорічну допомогу для України на €40 млрд

Така підтримка надішле "чітке послання Путіну".

Столтенберг: Саміт НАТО у Вашингтоні розгляне щорічну допомогу для України на €40 млрд
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час саміту Східного флангу НАТО
Фото: EPA/UPG

Під час вашингтонського саміту НАТО союзники мають погодити довгострокову військову допомогу для України на рівні, що був досягнутий з початку російського вторгнення. Йдеться про суму 40 мільярдів євро щорічно.

Про це сьогодні у Ризі за підсумками саміту НАТО в форматі В9 заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Укрінформ.

"Очікую, що на саміті НАТО союзники приймуть рішення надалі зміцнювати стримування й оборону та погодять більшу координуючу роль у тренуванні та оснащенні для України, а також візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов’язання", – сказав Столтенберг.

З початку повномасштабного російського вторгнення в 2022 році союзники надавали Україні близько 40 мільярдів євро військової допомоги кожного року. 

"Ми маємо продовжувати цей рівень підтримки так довго, як буде необхідним. Надійна довгострокова підтримка надішле чітке послання президенту Путіну, що він не зможе нас "перечекати" – додав генсек Альянсу. 

Він нагадав, що країни Балтійського регіону є важливими у зміцненні системи стримування й оборони Альянсу, приймають на своїй території 8 багатонаціональних бойових груп НАТО. Ці країни значно підвищили готовність власних збройних сил та залишаються серед лідерів у підвищенні оборонних витрат. Ці ж країни перебувають на передових позиціях з підтримки України.

Сьогодні у Ризі проходив саміт країн Східного флангу НАТО, участь у якому беруть представники Бухарестської дев'ятки (В9). Групу створили у 2015 році як платформу для зустрічей представників Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

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