У Ризі триває саміт країн Східного флангу НАТО. До нього доєдналися лідери Швеції та Фінляндії

Сьогодні у Ризі проходить саміт країн Східного флангу НАТО, участь у якому беруть представники Бухарестської дев'ятки (В9), повідомляє латвійський мовник LSM.

Групу створили у 2015 році як платформу для зустрічей представників Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Метою саміту є координування позиції країн з питань безпеки та оборони східного флангу військового Альянсу перед майбутніми самітами блоку.

Цього разу на зустріч приїхали також президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Це є нагадуванням, що Стокгольм та Гельсінки також стали членами НАТО та допомагають зміцнювати безпеку східного флангу Альянсу.

Фото: Ilmārs Znotiņš/Valsts prezidenta kanceleja

Зустріч Генсека НАТО і президента Латвії

Перед початком саміту відбулася зустріч президента Латвії Едгарса Рінкевичса з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Столтенберг заявив, що Латвія подає хороший приклад іншим членам блоку, інвестуючи понад 2% ВВП у свою оборону і взявши на себе зобов'язання збільшити цю цифру до 3% до 2027 року.

Генсек НАТО зазначив, що головне завдання альянсу – гарантувати мир шляхом реалізації політики стримування різною мірою.

“НАТО має необхідні сили, ресурси, можливості та політичну волю для захисту всіх союзників”, ‒ підкреслив Столтенберг.

Допомога Україні

Очільник військового Альянсу підкреслив, що Україна має отримувати стабільну та безперервну військову допомогу. Це стало б чітким сигналом для Москви про те, що Кремль не може просто чекати, доки західна допомога вичерпається, і Україна стане слабшою. “Ми готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі”, ‒ заявив Столтенберг.

Рінкевичс також наголосив на необхідності посилити підтримку України. "Ми хотіли б, щоб Україна отримала чіткий сигнал у Вашингтоні про те, що її членство в НАТО стоїть на порядку денному", ‒ додав президент Латвії.

Фото: Ilmārs Znotiņš/Valsts prezidenta kanceleja Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент Латвії Едгарс Рінкевичс