У Ризі триває саміт країн Східного флангу НАТО. До нього доєдналися лідери Швеції та Фінляндії

Сьогодні у Ризі проходить саміт країн Східного флангу НАТО, участь у якому беруть представники Бухарестської дев'ятки (В9), повідомляє латвійський мовник LSM.
Групу створили у 2015 році як платформу для зустрічей представників Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.
Метою саміту є координування позиції країн з питань безпеки та оборони східного флангу військового Альянсу перед майбутніми самітами блоку.
Цього разу на зустріч приїхали також президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Це є нагадуванням, що Стокгольм та Гельсінки також стали членами НАТО та допомагають зміцнювати безпеку східного флангу Альянсу.
Зустріч Генсека НАТО і президента Латвії
Перед початком саміту відбулася зустріч президента Латвії Едгарса Рінкевичса з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Столтенберг заявив, що Латвія подає хороший приклад іншим членам блоку, інвестуючи понад 2% ВВП у свою оборону і взявши на себе зобов'язання збільшити цю цифру до 3% до 2027 року.
Генсек НАТО зазначив, що головне завдання альянсу – гарантувати мир шляхом реалізації політики стримування різною мірою.
“НАТО має необхідні сили, ресурси, можливості та політичну волю для захисту всіх союзників”, ‒ підкреслив Столтенберг.
Допомога Україні
Очільник військового Альянсу підкреслив, що Україна має отримувати стабільну та безперервну військову допомогу. Це стало б чітким сигналом для Москви про те, що Кремль не може просто чекати, доки західна допомога вичерпається, і Україна стане слабшою. “Ми готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі”, ‒ заявив Столтенберг.
Рінкевичс також наголосив на необхідності посилити підтримку України. "Ми хотіли б, щоб Україна отримала чіткий сигнал у Вашингтоні про те, що її членство в НАТО стоїть на порядку денному", ‒ додав президент Латвії.
- Столтенберг очолив НАТО 10 років тому ‒ через кілька місяців після того, як РФ окупувала Крим.
- Повноваження Столтенберга продовжили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і лише цього року Генсек зможе передати кермо своєму наступнику, ім'я якого поки що не відомо.
- 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт військового блоку НАТО, на якому зберуться представники 32-х членів Організації Північноатлантичного договору, їхніх країн-партнерів і Європейського Союзу.
- Посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила у травні, що на вашингтонському саміті оголосять "нові формулювання" про перспективу членства України в Альянсі.