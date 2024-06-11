Естонія передає Україні ЗРК малої дальності типу "Містраль" і ракети до них

Естонія надає Україні пакет військової допомоги, у який включені зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу "Містраль" і ракети до них.
Про це йдеться у повідомленні естонського міноборони.
У відомстві наголосили, що Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити продовження жорстокої атаки Росії, і в безпосередніх інтересах безпеки Естонії також сприяти цьому разом із союзниками.
"Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь без шкоди для боєготовності Сил оборони Естонії та якнайшвидше відновила необхідні постачання", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Точну кількість допомоги не розголошують з міркувань безпеки.
- Раніше Естонія вже передала Україні ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі (у тому числі у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне обладнання, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо) та сухпаї.
- В той же час міноборони Естонії планує закупити більше боєприпасів, артилерії та інвестувати в розвідку. Проте через брак грошей відкладає придбання транспорту та засобів зв'язку, також менше військових відправляють за кордон.