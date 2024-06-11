Естонія передає Україні ЗРК малої дальності типу "Містраль" і ракети до них

Естонія надає Україні пакет військової допомоги, у який включені зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу "Містраль" і ракети до них.

Про це йдеться у повідомленні естонського міноборони.

У відомстві наголосили, що Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити продовження жорстокої атаки Росії, і в безпосередніх інтересах безпеки Естонії також сприяти цьому разом із союзниками.

"Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь без шкоди для боєготовності Сил оборони Естонії та якнайшвидше відновила необхідні постачання", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Точну кількість допомоги не розголошують з міркувань безпеки.