Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
ГоловнаСвіт

Естонія передає Україні ЗРК малої дальності типу "Містраль" і ракети до них

Точну кількість допомоги не розголошують із міркувань безпеки.

Естонія передає Україні ЗРК малої дальності типу "Містраль" і ракети до них
ЗРК малої дальності типу "Містраль"
Фото: Міноборони Естонії

Естонія надає Україні пакет військової допомоги, у який включені зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу "Містраль" і ракети до них. 

Про це йдеться у повідомленні естонського міноборони.

У відомстві наголосили, що Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити продовження жорстокої атаки Росії, і в безпосередніх інтересах безпеки Естонії також сприяти цьому разом із союзниками. 

"Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь без шкоди для боєготовності Сил оборони Естонії та якнайшвидше відновила необхідні постачання", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Точну кількість допомоги не розголошують з міркувань безпеки.

  • Раніше Естонія вже передала Україні ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі (у тому числі у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне обладнання, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо) та сухпаї. 
  • В той же час міноборони Естонії планує закупити більше боєприпасів, артилерії та інвестувати в розвідку. Проте через брак грошей відкладає придбання транспорту та засобів зв'язку, також менше військових відправляють за кордон.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies