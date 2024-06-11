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У Боснії і Герцеговині, в Республіці Сербській, відкрився офіс російського посольства

БіГ стала єдиною країною на Західних Балканах, де вдалося розширити дипломатичну місію Росії після початку агресії РФ проти України у 2022 році.

У Боснії і Герцеговині, в Республіці Сербській, відкрився офіс російського посольства
У Боснії і Герцеговині, в Республіці Сербській, відкрився офіс російського посольства
Фото: Радіо Свобода

Сьогодні, 11 червня, поруч із будівлею уряду Республіки Сербської у Баня-Луці (Боснія і Герцеговина) відкрився офіс російського посольства.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Відкриття цього офісу було схвалено МЗС БіГ ще за рік до повномасштабного нападу Росії на Україну.

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Відкривали його проросійський президент Республіки Сербської Мілорад Додік і посол Росії в БіГ Ігор Калабухов. Крім того, на відкритті прозвучало відеозвернення голови російського МЗС Сергій Лавров.

Завдяки цьому відкриттю БіГ стала єдиною країною на Західних Балканах, де вдалося розширити дипломатичну місію Росії після початку агресії РФ проти України у 2022 році.

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