Іракські війська вбили високопоставленого члена "Ісламської держави"

Абу Зайнаба вбили під час рейду в Сирії.

Іракські сили безпеки вбили в Сирії високопоставленого члена угруповання “Ісламська держава”.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вбитий Абу Зайнаб, громадянин Іраку, відповідав за напади на урядові сили Іраку.

Він був убитий у сирійському місті Ракка "протягом останніх днів" у співпраці з очолюваними США коаліційними силами.

Втім, речник очолюваної США коаліції проти ІДІЛ не відповів на запит про коментар.