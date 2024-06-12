Іракські війська вбили високопоставленого члена "Ісламської держави"

Іракські сили безпеки вбили в Сирії високопоставленого члена угруповання “Ісламська держава”.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що вбитий Абу Зайнаб, громадянин Іраку, відповідав за напади на урядові сили Іраку.
Він був убитий у сирійському місті Ракка "протягом останніх днів" у співпраці з очолюваними США коаліційними силами.
Втім, речник очолюваної США коаліції проти ІДІЛ не відповів на запит про коментар.
- ІДІЛ взяла на себе відповідальність за серію вибухів біля могили командувача Касема Сулеймані в Ірані.
- Рік тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі сили ліквідували ймовірного лідера угруповання ІДІЛ у Сирії. Абу Хусейн аль-Курайші нібито очолив групу після того, як його попередника було вбито восени минулого року.