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Іракські війська вбили високопоставленого члена "Ісламської держави"

Абу Зайнаба вбили під час рейду в Сирії.

Іракські війська вбили високопоставленого члена "Ісламської держави"
Бійці іракського спецназу (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Іракські сили безпеки вбили в Сирії високопоставленого члена угруповання “Ісламська держава”.

Про це повідомляє  Reuters.

Зазначається, що вбитий Абу Зайнаб, громадянин Іраку, відповідав за напади на урядові сили Іраку.

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Він був убитий у сирійському місті Ракка "протягом останніх днів" у співпраці з очолюваними США коаліційними силами.

Втім, речник очолюваної США коаліції проти ІДІЛ не відповів на запит про коментар.

  • ІДІЛ взяла на себе відповідальність за серію вибухів біля могили командувача Касема Сулеймані в Ірані.
  • Рік тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі сили ліквідували ймовірного лідера угруповання ІДІЛ у Сирії. Абу Хусейн аль-Курайші нібито очолив групу після того, як його попередника було вбито восени минулого року.
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