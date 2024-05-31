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Французькі правоохоронці зірвали теракт на Олімпіаді в Парижі

Теракт планував 18-річний росіянин з Чечні.

Французькі правоохоронці зірвали теракт на Олімпіаді в Парижі
Французькі правоохоронці зірвали теракт на Олімпіаді в Парижі
Фото: dw.com

Французькі спецслужби зірвали спробу організувати ісламістський теракт під час Олімпіади-2024 у Парижі.

Про це повідомляє France info.

МВС Франції зазначає, що “інспірований ісламістами” теракт мав відбутись у Сент-Етьєні, під час футбольних матчів від імені джихадистського угруповання Ісламська держава.

У зв'язку з цим 22 травня заарештували 18-річного “громадянина Чечні”.

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Це “перший зірваний напад на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі”, - заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін, і зазначив, що це 50-й напад, якому завадили з 2017 року.

Національна антитерористична прокуратура повідомила, що арештованого молодого чоловіка звинуватили в терористичній змові та помістили під варту. За даними джерел, він був невідомий спецслужбам та поліції.

Під час обшуків правоохоронці встановили, що неповнолітньому брату заарештованого не пред’явлено звинувачення.

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