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Генпрокурор: Відомо про депортацію понад 19 тисяч українських дітей до Росії і на ТОТ

З-поміж 129 тисяч воєнних злочинів більш ніж 3800 - злочини щодо українських дітей. 

Генпрокурор: Відомо про депортацію понад 19 тисяч українських дітей до Росії і на ТОТ
Генеральний прокурор Андрій Костін
Фото: Макс Требухов

Наразі відомо про депортацію понад 19 тисяч українських дітей до Росії і на тимчасово окуповані території.

Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін під час відкриття виставки і презентації книги «Living the War: Children».

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

За його словами, Офіс Генпрокурора зареєстрував 129 тисяч воєнних злочинів, з-поміж них більш ніж 3800 - злочини щодо українських дітей. 

"Ці злочини - це і вбивство українських дітей. На жаль, сьогодні ми можемо підтвердити 550 фактів. Це і злочини насильства, це і поранення, і каліцтва, це і нелюдське поводження, це і тортури, це і безумовно масова депортація більш ніж 19 тисяч українських дітей на територію Росії та на тимчасово окуповані території. Але ці цифри... не є остаточними", - сказав Костін.

Він зауважив, що "ми тільки можемо уявити собі, скільки дітей постраждало на тимчасово окупованій території, до якої ми поки що не має можливості дістатися". 

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

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