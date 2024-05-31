Наразі відомо про депортацію понад 19 тисяч українських дітей до Росії і на тимчасово окуповані території.

Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін під час відкриття виставки і презентації книги «Living the War: Children».

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

За його словами, Офіс Генпрокурора зареєстрував 129 тисяч воєнних злочинів, з-поміж них більш ніж 3800 - злочини щодо українських дітей.

"Ці злочини - це і вбивство українських дітей. На жаль, сьогодні ми можемо підтвердити 550 фактів. Це і злочини насильства, це і поранення, і каліцтва, це і нелюдське поводження, це і тортури, це і безумовно масова депортація більш ніж 19 тисяч українських дітей на територію Росії та на тимчасово окуповані території. Але ці цифри... не є остаточними", - сказав Костін.

Він зауважив, що "ми тільки можемо уявити собі, скільки дітей постраждало на тимчасово окупованій території, до якої ми поки що не має можливості дістатися".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко