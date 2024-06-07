Урсула фон дер Ляєн вважає, що зможе вдруге очолити Єврокомісію

Її політсила - Європейська народна партія - може залишитися провідною партією після європейських виборів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що зможе вдруге очолити виконавчий орган Євросоюзу після виборів, передає "Європейська правда".

Очільниця Єврокомісії під час поїздки до Португалії повідомила, що має підтримку "багатьох" глав держав і урядів, аби залишитися на нинішній посаді. "Я переконана, що маю підтримку багатьох лідерів. Вони знають мене і знають мій досвід", – сказала фон дер Ляєн.

Президентка ЄК також запевнила, що члени її політсили - Європейської народної партії - дотримуються єдиної позиції в Єврораді і мають шанси залишитися провідною партією після виборів.

Фон дер Ляєн підкреслила, що така єдність ЄНП - це "перша цеглинка у створенні широкої коаліції для сильної Європи".