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Урсула фон дер Ляєн вважає, що зможе вдруге очолити Єврокомісію

Її політсила - Європейська народна партія - може залишитися провідною партією після європейських виборів.

Урсула фон дер Ляєн вважає, що зможе вдруге очолити Єврокомісію
Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що зможе вдруге очолити виконавчий орган Євросоюзу після виборів, передає "Європейська правда".

Очільниця Єврокомісії під час поїздки до Португалії повідомила, що має підтримку "багатьох" глав держав і урядів, аби залишитися на нинішній посаді. "Я переконана, що маю підтримку багатьох лідерів. Вони знають мене і знають мій досвід", – сказала фон дер Ляєн.

Президентка ЄК також запевнила, що члени її політсили - Європейської народної партії - дотримуються єдиної позиції в Єврораді і мають шанси залишитися провідною партією після виборів.

Фон дер Ляєн підкреслила, що така єдність ЄНП - це "перша цеглинка у створенні широкої коаліції для сильної Європи".

  • 6 червня офіційно розпочалися вибори до Європейського парламенту, які триватимуть до 9 червня. Виборчі дільниці відкрилися у перший день у Нідерландах.
  • 7 червня голосують Ірландія та Чехія, у суботу ‒ Латвія, Мальта, Словаччина та Італія. Решта країн блоку підуть на дільниці у неділю.
  • 373 мільйони виборців у 27 країнах-членах блоку обиратимуть 720 членів Європарламенту на наступні п’ять років. Це на 15 більше, ніж на попередніх виборах, але менше, ніж 751 євродепутат, які були в парламенті до Brexit ‒ виходу з блоку Великої Британії.
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