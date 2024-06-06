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Голову Єврокомісії, ймовірно, обиратимуть 18 липня, - Politico

Остаточне рішення щодо дати голосування поки не ухвалене. 

Голову Єврокомісії, ймовірно, обиратимуть 18 липня, - Politico
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європарламент голосуватиме за голову Єврокомісії, попередньо, 18 липня.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох посадовців ЄС.

Цю попередню дату озвучив генеральним секретар Європарламенту Алессандро Чоккетті, йдеться у повідомленні.

Одне з джерел уточнило, що остаточне рішення поки не ухвалене. Втім, найімовірнішою є дата 18 липня, за два дні після того, як Європарламент обере свого голову.

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Останніми тижнями тривали дискусії про те, чи намагатиметься Європарламент провести голосування за президента Єврокомісії на першому засіданні в липні. Також розглядалась можливість зачекати до наступного офіційного засідання у вересні.

Кандидат спочатку має отримати підтримку кваліфікованої більшості лідерів ЄС. Після цього треба заручитися голосами щонайменше 361 з 720 депутатів Європарламенту.

Прогнозують, що лідери Євросоюзу визначаться з підтримкою кандидата на засіданні Європейської ради 27-28 червня. Потім обговорення перейде до політичних груп Європарламенту. Воно має завершиться 11 липня.

Сьогодні офіційно розпочалися вибори до Європейського парламенту, які триватимуть до неділі 9 червня. Виборчі дільниці відкрилися сьогодні у Нідерландах.

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