Голову Єврокомісії, ймовірно, обиратимуть 18 липня, - Politico

Європарламент голосуватиме за голову Єврокомісії, попередньо, 18 липня.
Про це повідомляє Politico з посиланням на двох посадовців ЄС.
Цю попередню дату озвучив генеральним секретар Європарламенту Алессандро Чоккетті, йдеться у повідомленні.
Одне з джерел уточнило, що остаточне рішення поки не ухвалене. Втім, найімовірнішою є дата 18 липня, за два дні після того, як Європарламент обере свого голову.
Останніми тижнями тривали дискусії про те, чи намагатиметься Європарламент провести голосування за президента Єврокомісії на першому засіданні в липні. Також розглядалась можливість зачекати до наступного офіційного засідання у вересні.
Кандидат спочатку має отримати підтримку кваліфікованої більшості лідерів ЄС. Після цього треба заручитися голосами щонайменше 361 з 720 депутатів Європарламенту.
Прогнозують, що лідери Євросоюзу визначаться з підтримкою кандидата на засіданні Європейської ради 27-28 червня. Потім обговорення перейде до політичних груп Європарламенту. Воно має завершиться 11 липня.
Сьогодні офіційно розпочалися вибори до Європейського парламенту, які триватимуть до неділі 9 червня. Виборчі дільниці відкрилися сьогодні у Нідерландах.
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Втім, вибори до Європарламенту в Естонії розпочалися ще 3 червня.
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Після виборів Європарламенту стане відоме ім'я наступного президента Єврокомісії. Чинна президентка Урсула фон дер Ляєн змагатиметься за цю посаду також.