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Україна очікує потужного рішення щодо антиросійських санкцій на саміті Великої сімки, – радник голови ОП Власюк Актуально

Санкції буде однією з тем під час зустрічі Великої сімки. 

Підтримка стратегії розширення антиросійських санкцій буде однією з тем на зустрічі Великої сімки. Про це заявив по відеозв'язку у ході першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", що проходить у Вашингтоні, округ Колумбія, 5-7 червня, радник керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, секретар санкційної групи Єрмака-Макфола Владислав Власюк, повідомляє Еспресо.

"Ми зустрічаємося з міжнародними експертами. Ми хочемо розробити певні підходи, критерії разом з ними для того, щоб представити їх відповідно у ті інстанції, які потрібно та зробити успішну розробку ось таких рекомендацій, включно з конфіскацією активів і інших речей, які будуть включені в ці санкції", - сказав Власюк.

"Під час зустрічі Великої сімки — це буде одна з тем. Ми будемо сподіватися, що це буде потужне рішення по конфіскації активів Росії й надання позики Україні", - додав він.

За його словами, нещодавно відбулися консультації у Вашингтоні щодо розширення санкцій проти Росії, планується ще одна поїздка.

Водночас колишній посол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст зазначив, що США і партнери повинні бути проактивними в питаннях допомоги Україні. 

"США і партнери повинні надавати допомогу і вони це роблять. Вони мають бути проактивними. Це треба робити раніше, а не пізніше", - сказав він.

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