Володимир Зеленський провів зустріч з еміром Катару

Зокрема, співрозмовники обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботу експортного коридору в Чорному морі.

Під час візиту до Катару президент України Володимир Зеленський провів зустріч з катарським еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Президент подякував еміру за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії. Також він відзначив сприяння Катару в поверненні насильно вивезених Росією українських дітей.

Зеленський відзначив важливість підтримки Української формули миру з боку Катару та розповів про підготовку Глобального саміту миру. Однією з тем саміту буде звільнення полонених і повернення депортованих українців.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботу експортного коридору в Чорному морі.

Зокрема, Зеленський подякував Катару за участь в ініціативі “Зерно з України” та виділення коштів на її реалізацію.