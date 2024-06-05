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Володимир Зеленський провів зустріч з еміром Катару

Зокрема, співрозмовники обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботу експортного коридору в Чорному морі. 

Володимир Зеленський провів зустріч з еміром Катару
Володимир Зеленський провів зустріч з еміром Катару
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Під час візиту до Катару президент України Володимир Зеленський провів зустріч з катарським еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Президент подякував еміру за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії. Також він відзначив сприяння Катару в поверненні насильно вивезених Росією українських дітей.

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Зеленський відзначив важливість підтримки Української формули миру з боку Катару та розповів про підготовку Глобального саміту миру. Однією з тем саміту буде звільнення полонених і повернення депортованих українців.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботу експортного коридору в Чорному морі. 

Зокрема, Зеленський подякував Катару за участь в ініціативі “Зерно з України” та виділення коштів на її реалізацію.

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