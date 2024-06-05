США для надання позики Україні на $50 млрд хочуть санкційних гарантій від ЄС, – Financial Times

США готові надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашений за рахунок прибутків від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе на невизначений термін продовжити санкції проти Москви.

Про це пише британська газета Financial Times.

“Вашингтону потрібно, щоб ЄС продовжив санкції блоку щодо російських державних активів, термін дії яких спливає кожні шість місяців, якщо вони не будуть продовжені за одностайною згодою до кінця війни, щоб гарантувати, що США не залишаться на гачку виплат”, – зазначає видання.

Але таке нововведення вимагало б схвалення європейських лідерів, зокрема прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який зазвичай блокує рішення щодо допомоги України.

Пропозиція американців викладена в дискусійному документі, з яким ознайомилася FT, підготовленому для віртуальної сьогоднішньої зустрічі міністрів фінансів блоку. Урядовці мають обговорити, як зібрати авансові гроші для Києва.

Вашингтон наполягає на домовленості напередодні саміту лідерів G7 в Італії наступного тижня, де очікується, що механізм фінансування, підкріплений прибутками від заморожених активів, буде центральним елементом підтримки України.

Основним варіантом, який розглядається, є план США дати позику Україні, можливо, разом з іншими державами “Групи семи”, що приблизно відповідає розрахунковим “несподіваним прибуткам” від сотень мільярдів доларів заморожених активів Росії, які акумулюються на Заході. Дипломати кажуть, що таким чином можна залучити до 50 мільярдів доларів.

За інформацією газети, точні деталі кредиту, включно з терміном погашення, процентною ставкою, а також, чи позику нададуть безпосередньо чи через посередника, такого як Світовий банк, ще належить визначити.

Але Вашингтон розглядає будь-яку таку позику за умови, що ЄС виділить прибутки від активів для погашення, і гарантує, що "активи російського центрального банку, збережені в ЄС, залишатимуться знерухомленими, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні". Таке зобов’язання має вирішальне значення, оскільки основна частина російських активів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear і приносить приблизно 3 мільярди євро прибутку у рік.

Якщо прибуток буде меншим за необхідні виплати або якщо ЄС не погодиться на продовження санкцій, США потенційно будуть нести відповідальність. Зараз Вашингтон обговорює інші потенційні варіанти розподілу цього ризику з партнерами у G7.

Деякі уряди ЄС побоюються потенційних фінансових наслідків таких зобов’язань. “Американцям, ймовірно, доведеться визнати, що ЄС не може дати залізну гарантію від втрат”, – заявило газеті поінформоване джерело.

Інший варіант, який розглядається, передбачає фактичне надання ЄС ‒ разом з іншими країнами G7 ‒ двосторонніх кредитів Україні, забезпечених прибутками від російських активів, заморожених у їхній власній юрисдикції.

Це потенційно вимагатиме від ЄС використання “запасу” в рамках свого спільного бюджету ‒ крок, який також вимагатиме одностайної згоди. “Час, необхідний для впровадження таких гарантій, разом із правовими та операційними обмеженнями, не сприятиме швидкому впровадженню цього варіанту”, – підсумовується в документі.