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Перу має зацікавленість у співпраці з Україною щодо ремонту авіаційної техніки

Також Перу цікавиться співпрацею щодо обслуговування авіатехніки.

Перу має зацікавленість у співпраці з Україною щодо ремонту авіаційної техніки
Президентка Перу Діна Болуарте
Фото: EPA/UPG

Сфера сучасних технологій може стати відправною точкою для поглиблення довгострокової співпраці між Україною та Перу.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець.

“Перу зацікавлена у налагодженні тісної співпраці з українською стороною щодо ремонту та обслуговування авіаційної техніки. Цей напрям точно варто розвивати”, - сказала Ірина Боровець.

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Вона зазначила, що за час захисту від російської агресії Україна отримала унікальний досвід, цікавий нашим партнерам.

Заступниця міністра додала, що Перу виявляє інтерес до запропонованої Володимиром Зеленським Формули миру, оскільки перуанцям близькі гуманітарні питання.

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