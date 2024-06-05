Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну

Очільник МЗС Китаю Ван І заявив, що понад 20 країн підтримали позицію Пекіна щодо вирішення російсько-українського конфлікту, пише Bloomberg.
Ван І заявив вчора, що Росія та Україна окремо “підтвердили більшу частину змісту” принципів політичного врегулювання, викладених Китаєм і Бразилією у спільній заяві у травні.
Головний дипломат КНР традиційно не згадав основної вимоги України ‒ до початку будь-яких переговорів вихід російської армії з усієї території, окупованої з 2014 року.
За словами Вана, 26 країн “погодилися або шукають способи приєднатися до “спільних домовленостей”, яких досягли Китай і Бразилія”. За його словами, загалом 45 країн дали “позитивний відгук” щодо пропозиції.
В українському МЗС у відповідь на коментар китайського міністра заявили, що саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона, що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру Президента України Володимира Зеленського.
“Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт”, ‒ підкреслили українські дипломати.
У МЗС додають, що участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності. “На тлі чотирьох самітів між Китаєм та державою-агресором Росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю”, ‒ йдеться у заяві.
- Речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін заявила кілька днів тому, що глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які висуває Пекін для подібних майданчиків, зокрема йшлося про визнання з боку Росії. А відтак навряд чи Китай зможе взяти у ньому участь.
- Раніше Бразилія та Китай закликали провести "міжнародну мирну конференцію", яка була б визнана і Україною, і Росією, для обговорення "врегулювання кризи".
- 15-16 червня на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік міста Люцерн відбудеться дводенна конференція високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.
- До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Участь підтвердили вже понад сто країн та міжнародних організацій. Росію на захід не запросили.
- Ідея першого саміту полягає в тому, аби Україна та інші учасники створили документ щодо справедливого закінчення миру, який потім передадуть до Росії – за аналогією з тим, як досягали зернової угоди.
- Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати захід, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі країни допомагають Кремлю у зриві саміту.