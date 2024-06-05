Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну

Cаме Україна, на території якої точиться війна, як сторона, що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир, йдеться у заяві наших дипломатів.

Очільник МЗС Китаю Ван І заявив, що понад 20 країн підтримали позицію Пекіна щодо вирішення російсько-українського конфлікту, пише Bloomberg.

Ван І заявив вчора, що Росія та Україна окремо “підтвердили більшу частину змісту” принципів політичного врегулювання, викладених Китаєм і Бразилією у спільній заяві у травні.

Головний дипломат КНР традиційно не згадав основної вимоги України ‒ до початку будь-яких переговорів вихід російської армії з усієї території, окупованої з 2014 року.

За словами Вана, 26 країн “погодилися або шукають способи приєднатися до “спільних домовленостей”, яких досягли Китай і Бразилія”. За його словами, загалом 45 країн дали “позитивний відгук” щодо пропозиції.

В українському МЗС у відповідь на коментар китайського міністра заявили, що саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона, що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру Президента України Володимира Зеленського.

“Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт”, ‒ підкреслили українські дипломати.

У МЗС додають, що участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності. “На тлі чотирьох самітів між Китаєм та державою-агресором Росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю”, ‒ йдеться у заяві.