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Китай і Бразилія хочуть "мирну конференцію" щодо України - з Росією і у "відповідний час"

У Пекіні зустрілися міністр закордонних справ Піднебесної та радник президента Лули да Сілви.

Китай і Бразилія хочуть "мирну конференцію" щодо України - з Росією і у "відповідний час"
Фото: Укрінформ

Бразилія та Китай закликають провести "міжнародну мирну конференцію", яка була б визнана і Україною, і Росією, для обговорення "врегулювання кризи".

Як пише Bloomberg, такі формулювання узгодили у Пекіні під час зустрічі міністр закордонних справ КНР Ван Ї та головний радник президента Бразилії з питань міжнародної політики Чельсо Аморім.

Дружні до Росії країни, які входять у БРІКС, хочуть, щоб цей захід відбувся "у відповідний час за рівної участі всіх сторін", а на порядку денному було обговорення "усіх мирних планів". 

Китай та Бразилія також "закликають розширити програму гуманітарної допомоги" та "застерігають від застосування у конфлікті зброї масового знищення". 

Слова "війна" у матеріалах, оприлюднених за підсумками перемовин, не вживається.

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