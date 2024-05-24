Китай і Бразилія хочуть "мирну конференцію" щодо України - з Росією і у "відповідний час"

У Пекіні зустрілися міністр закордонних справ Піднебесної та радник президента Лули да Сілви.

Бразилія та Китай закликають провести "міжнародну мирну конференцію", яка була б визнана і Україною, і Росією, для обговорення "врегулювання кризи".

Як пише Bloomberg, такі формулювання узгодили у Пекіні під час зустрічі міністр закордонних справ КНР Ван Ї та головний радник президента Бразилії з питань міжнародної політики Чельсо Аморім.

Дружні до Росії країни, які входять у БРІКС, хочуть, щоб цей захід відбувся "у відповідний час за рівної участі всіх сторін", а на порядку денному було обговорення "усіх мирних планів".

Китай та Бразилія також "закликають розширити програму гуманітарної допомоги" та "застерігають від застосування у конфлікті зброї масового знищення".

Слова "війна" у матеріалах, оприлюднених за підсумками перемовин, не вживається.