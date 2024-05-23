Головне за четвер, 23 травня: наслідки масованого удару по Харкову, бої на Покровському напрямку, засідання Ставки

Бойові дії на Харківщині, ворожі обстріли, атака дронів на потужності російського ВПК у Татарстані, повернення з ТОТ та РФ 13 дітей. Яким запам’ятається 820-й день повномасштабної війни.

Унаслідок російського масованого удару по Харкову 23 травня постраждала друкарня "Фактор-друк", в якій друкується більшість книжок видавництва Vivat. Надвечір кількість постраждалих зросла до 21. Загинуло 7 людей.

На підприємстві спалахнула велика пожежа. Там загорівся цех з папером.

"Фактор-друк – типографія, яка входить до групи компаній Фактор. Наше видавництво Vivat і книгарні Vivat — також входять до холдингу. Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично усіх українських видавництв", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Vivat.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові було влучання по Холодногірському та Основ'янському районах. Саме в другому пошкоджена друкарня.

"Велике підприємство, фактично, типографія. Абсолютно цивільне. Ніяких військових об'єктів ні тут, ні поруч немає. На підприємстві під час удару працювали більше 50 працівників", – сказав він.

Один удар припав на цех, де працювали люди. Ще дві ракети вдарили поблизу.

Завтра, 24-го травня, у Харкові оголосили День жалоби у знак скорботи за загиблими від сьогоднішніх російських атак на мирних жителів міста.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що на підступах до міста Часів Яр та у районі Іванівського на Донеччині тривають інтенсивні бойові дії.

"Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування", – розповів Головком у Facebook.

Подробиці – в новині.

Станом на 20:00 23 травня окупанти здійснили 79 атак на позиції наших підрозділів. Найбільше боєзіткнень сьогодні відбулося на Покровському напрямку, майже стільки ж боїв зафіксовано на Куп'янському напрямку, повідомляє пресслужба Генштабу.

Харківщина потерпає від ракетних та авіаційних ударів російських терористів. Страждають цивільні люди та підприємства. Керованими авіабомбами ворог продовжує рівняти із землею місто Вовчанськ та околиці. Також вдень від КАБів постраждали райони населених пунктів Білий Колодязь, Дергачі та Веселе.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 травня – в новині.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Зокрема українська розвідка представила нові дані про наміри Росії зірвати Саміт миру у Швейцарії.

"Доповіді розвідок: начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко. Окрім планів РФ на полі бою, розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", - додав Зеленський.

Подробиці – в новині.

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України 23 травня атакували потужності російського ВПК у Татарстані.

Атаку українських дронів по підприємствах оборонно-промислового комплексу РФ підтвердили джерела Суспільного у спецслужбах. Джерела зазначили, що ударні дрони ГУР досягли Казані та Нижньокамська, де розташовані підприємств, продукція яких використовується РФ у воєнних цілях.

Раніше росЗМІ повідомляли про вибухи у Нижньокамську. Повідомлялось про евакуацію співробітників Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини". В Казані та Нижньокамську призупинили роботу аеропорти.

Варто зазначити, що до цілі дронам довелось пролетіти понад півтори тисячі кілометрів.

Україна шукає посередників, які можуть вплинути на позицію Росії щодо звільнення з полону оборонців Маріуполя. Наразі відбувається комунікація стосовно обміну полоненими.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Не можна казати, що він (процес обміну полоненими - ред.) поставлений на паузу, але ми маємо залишатися реалістами, що росіяни будуть використовувати ці чинники проти української влади... Не скажу, що прямо я бачу, що призупинені ці процеси. Відбувається зміна деяких керівників структур на території Російської Федерації, і це в тому числі, на мій погляд, може бути пов'язано з тим, що зараз у нас не відбуваються якісь процеси. Але комунікація у нас відбувається", – зазначив омбудсмен.

Докладніше – в новині.

Дмитро Лубінець також повідомив, що в Україну вдалося повернути 13 дітей. Семеро з них повернуті з ТОТ, ще шестеро – в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Лубінець додав, що хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити РФ, хтось мріяв, що виїде до рідних.

"Якщо ваша дитина зникла, і ви як законний її представник не знаєте її місця перебування — обов’язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102. Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас — Офіс Омбудсмана", – наголосив Лубінець і повідомив контакти:

гаряча лінія 0 800 50 17 20 – у межах України,

044 299 74 08 – для дзвінків з-за кордону,

електронна адреса – [email protected] .

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