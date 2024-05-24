В Україну прибув ще один німецький комплекс ППО Iris-T, - ЗМІ

Тепер в Україні є чотири системи Iris-T середньої дальності, а також одна система Iris-T малої дальності.

В Україну прибув ще один німецький комплекс ППО Iris-T (архівне фото)

Сьогодні, 24 травня, в Україну прибув ще один німецький зенітний комплекс Iris-T-SLM.

Про це повідомляє Суспільне з посиланям на Spiegel.

Зазначається, що тепер в Україні є чотири системи Iris-T середньої дальності, а також одна система Iris-T малої дальності.

При цьому загалом Берлін пообіцяв Києву 9 систем ППО IRIS-T SLM та одинадцять систем ППО IRIS-T SLS виробництва німецької компанії Diehl Defense.

"За останні півтора року системи озброєння довели свою ефективність у захисті великих українських міст Києва та Львова від російських повітряних атак. Вони також перехопювали крилаті ракети, націлені на критичну енергетичну інфраструктуру", - пише Spiegel.