В Україну прибув ще один німецький комплекс ППО Iris-T, - ЗМІ

Сьогодні, 24 травня, в Україну прибув ще один німецький зенітний комплекс Iris-T-SLM.
Про це повідомляє Суспільне з посиланям на Spiegel.
Зазначається, що тепер в Україні є чотири системи Iris-T середньої дальності, а також одна система Iris-T малої дальності.
При цьому загалом Берлін пообіцяв Києву 9 систем ППО IRIS-T SLM та одинадцять систем ППО IRIS-T SLS виробництва німецької компанії Diehl Defense.
"За останні півтора року системи озброєння довели свою ефективність у захисті великих українських міст Києва та Львова від російських повітряних атак. Вони також перехопювали крилаті ракети, націлені на критичну енергетичну інфраструктуру", - пише Spiegel.
- В середині квітня Гельмут Раух, керівник збройової компанії Diehl Defense, яка виробляє засоби протиповітряної оборони IRIS-T SLM, анонсував виданню Bild доставку ще однієї системи в Україну за кілька тижнів.