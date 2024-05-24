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В Україну прибув ще один німецький комплекс ППО Iris-T, - ЗМІ

Тепер в Україні є чотири системи Iris-T середньої дальності, а також одна система Iris-T малої дальності.

В Україну прибув ще один німецький комплекс ППО Iris-T, - ЗМІ
В Україну прибув ще один німецький комплекс ППО Iris-T (архівне фото)
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 24 травня, в Україну прибув ще один німецький зенітний комплекс Iris-T-SLM. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланям на Spiegel.

Зазначається, що тепер в Україні є чотири системи Iris-T середньої дальності, а також одна система Iris-T малої дальності.

При цьому загалом Берлін пообіцяв Києву 9 систем ППО IRIS-T SLM та одинадцять систем ППО IRIS-T SLS виробництва німецької компанії Diehl Defense.

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"За останні півтора року системи озброєння довели свою ефективність у захисті великих українських міст Києва та Львова від російських повітряних атак. Вони також перехопювали крилаті ракети, націлені на критичну енергетичну інфраструктуру", - пише Spiegel.

  • В середині квітня Гельмут Раух, керівник збройової компанії Diehl Defense, яка виробляє засоби протиповітряної оборони IRIS-T SLM, анонсував виданню Bild доставку ще однієї системи в Україну за кілька тижнів.
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