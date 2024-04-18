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Виробник IRIS-T заявив, що ще одна система буде в Україні "за кілька тижнів"

Більше систем буде доставлено цього року.

Виробник IRIS-T заявив, що ще одна система буде в Україні "за кілька тижнів"
Ілюстративне фото: ЗРК IRIS-T
Фото: Генштаб ЗСУ

Гельмут Раух, керівник збройової компанії Diehl Defense, яка виробляє засоби протиповітряної оборони IRIS-T SLM, анонсував виданню Bild доставку ще однієї системи в Україну за кілька тижнів, повідомляє "Європейська правда".

Раух прибув до Києва разом з групою підприємців, яка супроводжує віцеканцлера Німеччини Роберта Габека.

 

"Три наші системи вже в Україні, і більше буде доставлено цього року. Наступна лише за кілька тижнів", – сказав він.

Видання зазначає, що постачання систем ППО в Україну зараз є ключовою темою у розмовах Києва з союзниками.

  • Минулого тижня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Pаtriot для відбиття російських авіаударів. Систему передають окремо від тих, які вже передали чи планують.
  • Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що, слідом за Patriot, Україна працює з Німеччиною над отриманням додаткової IRIS-T. Також йдуть переговори щодо надання ракет для наявних в України систем захисту неба.
  • Перед тим Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС через неспроможність країн блоку надати Україні додаткові системи ППО Patriot. Один із членів Європарламенту запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.
  • За словами українського президента, Україні потрібно 25 систем Patriot або їхніх аналогів по шість-вісім батарей у кожній, аби захистити повітряний простір країни. Скільки є наразі він не повідомив, але наголосив, що в світі необхідна кількість існує, та країни не поспішають ділитися. 
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба днями сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".
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