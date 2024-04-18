Виробник IRIS-T заявив, що ще одна система буде в Україні "за кілька тижнів"

Більше систем буде доставлено цього року.

Гельмут Раух, керівник збройової компанії Diehl Defense, яка виробляє засоби протиповітряної оборони IRIS-T SLM, анонсував виданню Bild доставку ще однієї системи в Україну за кілька тижнів, повідомляє "Європейська правда".

Раух прибув до Києва разом з групою підприємців, яка супроводжує віцеканцлера Німеччини Роберта Габека.

"Три наші системи вже в Україні, і більше буде доставлено цього року. Наступна лише за кілька тижнів", – сказав він.

Видання зазначає, що постачання систем ППО в Україну зараз є ключовою темою у розмовах Києва з союзниками.