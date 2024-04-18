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Частка власного виробництва постійно зростає. Вже цього місяця промисловість уперше видає 10 “Богдан”, – Зеленський

Глава держави зазначив, що тривалі контракти з підприємствами дають можливість набирати людей і залучати інвестиції.

Частка власного виробництва постійно зростає. Вже цього місяця промисловість уперше видає 10 “Богдан”, – Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський за підсумкаи щоденного звіту про безпекову ситуацію в Україні повідомив про збільшення частки власного виробництва. 

“Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 «Богдан», у травні й далі – ще більше”, – повідомив президент. 

Також президент заслухав доповідь головкома Сирського щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму: “Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат”. 

Крім того, глава держави повідомив, що, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії “калібрів”, на Каспій

МВС доповіло президенту про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові та ліквідацію наслідків нічного обстрілу безпілотниками. 

Також було важливе обговорення методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах: “Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися”.

Зі свого боку, головком Олександр Сирський показав озброєння та військову техніку, створену українцями, зокрема БМП-1ТС.

“Мали змогу з міністром оборони України Рустемом Умєровим ознайомитись та оцінити нові зразки ОВТ та можливості їх перспективного застосування на полі бою”, – написав головком.

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