Одна людина загинула у місті Селидове. 2 людини отримали поранення у Красногорівці.

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів росіян 1 людина загинула, 2 людини поранені, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Красногорівці поранені 2 людини. У Селидовому 1 людина загинула, зруйновано приватний будинок; пошкоджено 11 будинків, адмінбудівлю і крамницю. Під вогнем — промзона Покровська.

Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено 12 приватних будинків і адмінбудівлю; у Марковому пошкоджено 2 адмінбудівлі і приватний будинок. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 127 людей, у тому числі 13 дітей.

Також нагадаємо, що вночі Росія атакувала Україну 13 "шахедами". Усі збила ППО. Дрони було знищено в межах Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської, Хмельницької, Тернопільської та Івано-Франківської областей.