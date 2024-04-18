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Обвинувачений у спробі дати хабар чиновникам "Укргазвидобування" визнав провину і просить перерахувати гроші ЗСУ

Обвинувальний акт скеровано до суду з угодою про визнання винуватості між підозрюваним та прокурором.

Обвинувачений у спробі дати хабар чиновникам "Укргазвидобування" визнав провину і просить перерахувати гроші ЗСУ
Фото: Київська прокуратура

Обвинувачений у справі про спробу надання 300 тис. гривень хабара посадовим особам АТ "Укргазвидобування" житель Волинської області визнав провину і просить перерахувати гроші на потреби Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості між підозрюваним та прокурором у кримінальному провадженні за обвинуваченням волинянина у наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що "Укргазвидобування" оголосило публічну закупівлю запчастин для газових установок. Однак під час приймання запчастин у компанії-переможця тендеру було виявлено невідповідність поставленого товару технічним характеристикам, через що компанія їх не прийняла.

Надалі обвинувачений, не будучи працівником компанії-переможця тендеру, але особою, наближеною до її керівництва, пропонував 800 тис. грн хабара одному з керівників філії "Укргазвидобування" за те, щоб той прийняв товар.

Після передачі частини суми у розмірі 300 тис. гривень йому повідомили про підозру.

"Обвинувачений свою вину визнав та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Запчастини, що не відповідають технічним характеристикам не були прийняті АТ "Укргазвидобування". Вказані 300 тис. гривень чоловік просить перерахувати на потреби ЗСУ", - зазначили в прокуратурі.

  • Напередодні ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи збитків, завданих "Укргазвидобуванню". Підозрюваному призначили заставу у розмірі 242 240 грн.
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