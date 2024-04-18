Як живе Харків зараз
Як живе Харків зараз
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
ГоловнаСуспільствоВійна

Помічника нардепа Шуфрича затримали за підозрою у фінансуванні Росгвардії у Криму

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Помічника нардепа Шуфрича затримали за підозрою у фінансуванні Росгвардії у Криму
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії у тимчасово захопленому Криму.

За матеріалами справи, цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

Таким чином, усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання “послуг воєнізованої охорони” об’єктів народного депутата на території півострова.

На початку лютого 2024 року нардеп Шуфрич уже отримав відповідну підозру

За результатами проведених заходів слідчі та оперативники СБУ затримали бізнес-партнера Шуфрича та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Справа Шуфрича 

  • Депутат фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним обранцем, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем. У вересні СБУ прийшла до нього з обшуками.
  • 15 вересня 2023 року Печерський районний суд Києва на два місяці заарештував Шуфрича. При цьому для нього не передбачили можливість внесення застави.
  • 11 жовтня 2023 року Київський апеляційний суд залишив нардепа Шуфрича під вартою.
  • У березні Шуфричу продовжили запобіжний захід ще на два місяці без альтернативи застави.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies