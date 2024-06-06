Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не відступить від формули миру

"Тактично Україна виносить на перший саміт три пункти Формули миру, але стратегічна мета залишається незмінною - виконання всіх пунктів," - повідомив міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не відступить від формули миру, тому зараз тактично виносить на перший саміт три пункти формули, а стратегічна мета залишається незмінною - виконання всіх пунктів.

Як ідеться в колонці Кулеби на "Європейській правді", на Саміті миру "маємо зафіксувати Формулу миру як міжнародний мейнстрим і продемонструвати державі-агресору, що світова більшість поділяє бачення мирного процесу, заснованого на цілях і принципах Статуту ООН і відповідних резолюціях Генасамблеї ООН, які після 2022 року підтримують понад 140 держав-членів організації".

Кулеба відзначив, що зараз підготовка до заходу у Швейцарії вийшла на фінішну пряму.

"Ставки максимально підняті. Вже сьогодні зрозуміло, що саміт буде успіхом для України та всієї міжнародної спільноти, яка цінує принципи Статуту ООН та міжнародне право. Кількість підтверджень учасників перевищила очікування організаторів. Такий розвиток подій викликає у Кремлі справжню істерику", - зауважив глава МЗСУ.

Він повторив твердження про те, що Росія всіма способами намагається зірвати саміт, але "вони не досягнуть успіху".

"Хочу заявити чітко, щоб розвіяти будь-які сумніви, які намагаються сіяти в українському суспільстві: Україна в жодному разі не відступає від Формули миру та не погоджуватиметься на жодні рішення, які підриватимуть її чи створюватимуть загрозу неприйнятних поступок", - заявив міністр закордонних справ.

Кулеба підкреслив, що попри обмежені ресурси Україна "здатна формувати міжнародний порядок денний, гнути власну лінію і досягати необхідних результатів навіть за несприятливих обставин".

Глава МЗС вважає, що Саміт миру "стане кроком до миру для нашої країни на справедливих умовах, умовах країни, на яку напали".

"Це буде, можливо, перший такий прецедент, коли мирний процес заснований не на умовах агресора або третьої сторони, "нейтрального медіатора". І в цьому ще одна історична місія Формули миру та Глобального саміту миру в Швейцарії", - додав Кулеба.