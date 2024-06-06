ВР ратифікувала угоду між Україною та ЄС про спецмеханізми фінансування згідно з Ukraine Facility

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування згідно з інструментом Ukraine Facility.

Про це повідомили нардеп Ярослав Железняк та голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

ПІдтримали рішення 320 народних депутатів.

За словами Гетманцева, ратифікація дозволить встановити принципи співробітництва між Україною та ЄС в рамках інструменту Ukraine Facility, включаючи необхідні механізми контролю та аудиту витрат програми, яка має бюджет 50 млрд євро до 2027 за умови успішного виконання Плану України.

Угода врегульовує питання функціонування інституту Національного координатора, внутрішню систему управління та контролю в Україні, співпраці з європейськими контрольними органами, створення Аудиторської ради, моніторингу реалізації Ukraine Facility з боку установ, офісів, агентств та органів ЄС, вимоги щодо збору, прозорості, публічності даних.

"Починаємо масштабну чотирирічну роботу, яка має наблизити нас до стандартів ЄС", – підкреслив голова Комітету.

Для цього необхідно реалізувати план України для UkraineFacility, який містить:

15 блоків секторальних реформ (реформа державного управління;державні фінанси, судова реформа, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, фінансові ринки, управління державними активами, людський капітал, бізнес-середовище, децентралізація / регіональна політика, енергетика, транспорт, АПК, природні ресурси, цифрова трансформація, зелений перехід та охорона довкілля);

69 напрямів реформ.

Цього року Україна вже отримала за Ukraine Facility транш на 6 млрд євро.

"Після ратифікації ще чекаємо підстави для залучення безумовного фінансування ЄС обсягом 1,89 млрд євро вже в червні", – додав Железняк.

За словами нардепа, орієнтовний графік виплат на всі роки:

У 2024-му це 16 млрд євро

У 2025-му це може бути 12,5 млрд євро

У 2026-му це 7,25 млрд євро

У 2027-початок 2028-го на 2,5 млрд євро.

Ukraine Facility