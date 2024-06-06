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СБУ за останні 2 місяці вразила нафтопереробні потужності Росії, які приносять ворогу 55% експортного виторгу Актуально

Протягом 2023 року було ліквідовано понад 500 російських танків

СБУ за останні 2 місяці вразила нафтопереробні потужності Росії, які приносять ворогу 55% експортного виторгу
Ілюстративне фото
Фото: bastion.tv

Центр спеціальних операцій "Альфа", який входить до складу Служби безпеки України, вразив частину нафтопереробних потужностей Росії, які приносили у бюджет країни 55% валютного виторгу. Про це на першому щорічному "Саміті Свободи США – Україна", що відбувається у Вашингтоні та співорганізатором якого є Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), заявив один з керівників спецпризначенців СБУ (ім'я приховане з міркувань безпеки), передає Еспресо зі столиці США.

"За останні два місяці уражено, зокрема, багато нафтопереробних потужностей РФ, завдяки чому ми на третину скоротили експорт нафтопродуктів, а це є 55% ворожого військового виторгу. Це валютна виручка від експорту нафтопродуктів", – повідомив він. 

Також протягом 2023 року центр спецоперацій СБУ знищив більш ніж 500 російських танків.

"Центр спеціальних операцій "Альфа" активно використовує дрони для ураження російської техніки та живої сили. Протягом 2023 року було ліквідовано понад 500 російських танків", – сказав спецпризначенець, додавши, що це були танки Т-90 та T-90M, вартість яких – більш ніж 5 мільйонів доларів за кожну одиницю.

Водночас він наголосив на тому, що цього досягнув доволі невеликий спецпідрозділ: "Такі цифри є дуже великими для такої невеликої кількості особового складу".

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