Вже 40 шкіл по всій країні тестують застосунок “Мрія”, – віцепрем’єр Федоров

Міністр каже, що жіти навчатимуться за сучасними методами, а у вчителів буде менше бюрократії.

Вже 40 шкіл по всій країні тестують застосунок “Мрія”, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Це 100% зручний освітній застосунок. Діти навчатимуться за сучасними методами, у вчителів буде менше бюрократії. Батьки краще розумітимуть сильні сторони дітей і де їм потрібна допомога”, – написав Федоров.

Він зазначає, що поруч із цими перевагами “Мрія” є надзвичайно важливою для держави.

“Вона дасть якісні дані в режимі реального часу, і ми зможемо бачити тенденції в навчанні. Наприклад, бачитимемо по регіонах, на яких предметах діти краще розуміються, які позашкільні курси їх найбільше цікавлять. Така аналітика до атомів дасть змогу покращити підходи до освіти на місцях і загалом ухвалювати ефективні рішення”, – повідомив міністр.