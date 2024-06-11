Вже 40 шкіл по всій країні тестують застосунок “Мрія”, – віцепрем’єр Федоров

Вже 40 шкіл по всій країні тестують застосунок “Мрія”, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Це 100% зручний освітній застосунок. Діти навчатимуться за сучасними методами, у вчителів буде менше бюрократії. Батьки краще розумітимуть сильні сторони дітей і де їм потрібна допомога”, – написав Федоров.
Він зазначає, що поруч із цими перевагами “Мрія” є надзвичайно важливою для держави.
“Вона дасть якісні дані в режимі реального часу, і ми зможемо бачити тенденції в навчанні. Наприклад, бачитимемо по регіонах, на яких предметах діти краще розуміються, які позашкільні курси їх найбільше цікавлять. Така аналітика до атомів дасть змогу покращити підходи до освіти на місцях і загалом ухвалювати ефективні рішення”, – повідомив міністр.
- На початку червня в Україні стартував бета-тест застосунку "Мрія". Торік у вересні Володимир Зеленський провів першу презентацію проєкту освітньої системи "Мрія".
- У раніше Мінцифри повідомляли, що завданням системи буде аналіз стандартів освіти, вчителів, контенту, який дитина споживає додатково, які в дитини цілі. Далі на основі штучного інтелекту система допомагатиме через розуміння освітньої траєкторії знаходити корисний контент.
- У "Мрії" будуть щоденники, контент, інформація про педагогів, можливості щодо пропозиції інновацій для закладів освіти, грантові можливості, а також якісна інформація про систему освіти.