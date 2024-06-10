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UAnimals і Molfar: дельфінарії "Немо" досі пов'язані з Росією

Журналісти дослідили структуру власності мережі дельфінаріїв. 

UAnimals і Molfar: дельфінарії "Немо" досі пов'язані з Росією
Фото: UAnimals

UAnimals та OSINT-агенція Molfar дослідили зв'язки одеського дельфінарію "Немо" з Росією. За їхніми даними, "Немо" досі пов'язаний із росіянами, а його філії працюють не лише в РФ, а і в окупованому Криму. 

Попри це, їхні дельфінарії продовжують працювати і в Україні. Зокрема, в одеському готелі.

Наразі дельфінарій належить компанії "Нерум", співвласниками якої є:

  • Раїса Кісловська – мати депутата Одеської міської ради Андрія Кісловського
  • Михайло і В’ячеслав Кучуки (Михайло Кучук був віцемером Одеси, а в 2023 йому оголосили підозру в отриманні хабара від злочинного угруповання)
  • подружжя Сергія і Наталі Келюшків (Наталя Келюшок має тимчасову адресу проживання в Росії)
  • Дмитро Уривський, один із засновників міжнародної громадської організації "Міжнародна Асоціація океанаріумів та дельфінаріїв" у Криму, живе в Анапі.

"Всі власники компанії «Нерум» (або ж їхні тезки й однофамільці) також є засновниками російського товариства з обмеженою відповідальністю «Екологічєскій центр». Компанія знаходиться в Анапі, продовжує працювати і сплачувати податки в російський бюджет. Наприклад, у 2022 році – 500 тисяч рублів (за теперішнім курсом, це понад 5,5 тисяч доларів у бюджет держави, яка розв’язала повномасштабну війну з Україною)", – йдеться у матеріалі. 

Андрій Кісловський, який опосередковано володіє дельфінарієм через свою матір, займається будівництвом житла та продажем квартир в Одесі. Раніше він був місцевим депутатом, зокрема від компартії. У 2013 році Андрія Кісловського бачили серед тих, хто брав участь у рейдерському захопленні дельфінарію в Севастополі. Він також має тимчасову адресу проживання в Росії. 

За даними журналістів, у межах франшизи "Немо" має дельфінарії-філії у російських містах: Анапі, Нижньому Новгороді, Джубзі, станиці Голубицькій, Вітязєвому. 

Також він тісно пов’язаний з іншими російськими компаніями, зокрема з "Чудноє морє", яка з 2011 до 2013 року мала партнерські стосунки з товариством "Нерум" і отримувала морських тварин за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю "Екологічєскій центр". 

"Підприємства, імовірно, зберігали зв’язки й після окупації росією Криму та вторгнення на Донеччину і Луганщину в 2014 році. Так, автономна некомерційна організація «Орцинус» у звіті про смерть морських тварин повідомляє, що у 2019–2021 роках загинули самиця тихоокеанського моржа Нюша і самиця морського котика Меггі. Ці тварини належали мережі дельфінаріїв «Немо» через «Екологічєскій центр» і «Чудноє морє», твердить «Орцинус»", – додали в розслідуванні. 

У 2014 році компанія "Нерум" спільно з Тетяною Рябчіковою заснували в Криму товариство з обмеженою відповідальністю "Дєльфінарій «Немо»". Юридична адреса цієї компанії – Алушта, провулок Ревкомівський, 10, де розташовано дельфінарій із мережі "Немо". Журналісти припустили, що саме через новостворену компанію українські власники мережі продовжили керувати кримськими дельфінаріями в окупації: не тільки в Алушті, а й у Феодосії. 

На користь цього свідчать також:

  • станом на 2016 рік на сайті "Немо" в переліку дельфінаріїв все ще були осередки і в Феодосії, і в Алушті, і в Росії
  • дельфінарії окупованих росіянами Алушти й Феодосії та дельфінарій у Мінську мають однакові лого, дизайни сайтів, перехресні посилання та згадки одне одного в соцмережах. Водночас дельфінарії в Одесі, Алмати та Мінську пропонують однакові подарункові сертифікати з контактами одеського "Немо"
  • одеський "Немо" на своєму сайті враховує всі ці філії, а також російські осередки експлуатації дельфінів в Анапі, Джубзі, станиці Голубицькій: там написано про 15 дельфінаріїв у мережі (така цифра може виходити лише включно з тими, що працюють у Росії).

Журналісти нагадали, що дельфінарії "Немо" мали звинувачення в знущанні з тварин. Торік з морськими котиками просто в готельних номерах фотографувалися блогери, хоча зйомка тварин поза дельфінаріями заборонена. За цим фактом відкривали провадження, але його закрили "за відсутності складу злочину".

А дельфінів тримають в басейні побіля шезлонгів відпочивальників, і ті влаштовують собі з ними купання. Це порушує закон "Про захист тварин від жорстокого поводження". Є заборона утримувати дельфінів у закладах громадського харчування, готелях, базах відпочинку і оздоровчих закладах.

Журналісти вважають, що не тільки в готелі, а й у басейнах дельфінарію "Немо" тваринам не надто безпечно. Зокрема, раніше дельфінарій використовував вагітних дельфінів для своїх "шоу". 

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