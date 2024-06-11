Суд залишив під вартою експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва до 19 липня без права на заставу

Київській апеляційний суд 5 червня залишив під вартою без права на заставу колишнього президента компанії "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. За рішенням суду першої інстанції він перебуватиме в СІЗО до 19 липня цього року. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на адвоката В'ячеслава Богуслаєва Руслана Волинця.
За його словами, прокурор, попри завершення розслідування, просив залишити запобіжний захід в силі через ризики: впливу на свідків, втечі за кордон, знищення або спотворення доказів, продовження здійснення злочину. З них суд підтримав перші два.
"Прогнозовано, продовжили (запобіжний захід – ред.). Хоча насправді по "втечі за кордон", просте, логічне питання. Кажу суддям, от у нас зараз засідання відбуваються раз на місяць, буває два рази. У нас там, умовно, 40 томів справи, 50 свідків. Тобто це до вироку, ну, в кращому випадку, років три, а то і всі п'ять. А навіщо йому (Богуслаєву — ред.) зараз тікати? Якби він знав, що завтра його можуть посадити на 15 років і він втікає — це логічно. Він розуміє, що вирок буде через три чи п'ять років. Ходи собі, судись, доказуй. То навіщо йому зараз тікати?" – сказав захисник Богуслаєва.
Волинець додав, що адвокати разом із Богуслаєвим майже ознайомилися із доказами у справі.
"Зі свідками зараз ситуація вийшла вже за межі сталої практики. Ризик впливу на свідків, його знімають, як правило, коли слідство закінчується і справа передається до суду. Інакше, це замкнуте коло. Свідків будуть допитувати роки через два, і весь цей час людина сидить (в неволі – ред.). Ми в суді пропонували: давайте спочатку свідків допитаємо, а потім досліджувати докази будемо. Прокурор заперечив, суд підтримав, поки в нас така ситуація”, – сказав він.
Наступне судове засідання у справі Богуслаєва відбудеться на початку липня.
Справа Богуслаєва
- Богуслаєва затримали у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства за підозрою в державній зраді. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ. Він і і керівник одного з департаментів підприємства Олег Дзюба взяті під варту.
- Як повідомляла СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії Богуслаєв фінансував так звану "ДНР" через сплату податків та зборів у бюджет самопроголошеної республіки, зокрема, співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року перебувало під контролем так званої "ДНР" та метою якого є постачання авіакомпоненти до підприємств російського ВПК.
- У жовтні 2023 суд арештував усе майно обвинувачених на суму понад 12 млрд гривень. Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.
- Правоохоронці провели обшуки та виявили понад два десятки медалей, грамот та почесних нагород експрезиденту АТ "Мотор Січ" від представників військово-політичного керівництва РФ.
- Богуслаєва підозрюють у колабораціонізмі, пособництві Росії та перешкоджанні діяльності ЗСУ.
- У квітні 2024 року суд конфіскував активи експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва. Зокрема, понад 600 млн грн та біля 300 одиниць зброї. Також під санкції потрапив партнер Богуслаєва. Проте суд відмовився конфісковувати активи у сина та онуків відповідача.