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Росіяни завдали авіаудару по Харківщині

Військові РФ нанесли удари керованими авіабомбами по селищу Черкаські Тишки.

Росіяни завдали авіаудару по Харківщині
Росіяни завдали авіаудару по Харківщині
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Російські окупаційні війська 10 червня завдали авіаційного удару по Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Близько 17:20 військові РФ нанесли удари керованими авіабомбами по селищу Черкаські Тишки”, - йдеться у повідомленні. 

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В поліції повідомили, що в ході обстрілу пошкоджені будинки, сталася пожежа.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

  • Росіяни регулярно завдають ударів по Харківській області і обласному центру КАБами. Від російських ударів гинуть мирні мешканці, також окупанти руйнують цивільну інфраструктуру.
  • Російська армія 10 червня скинула три керовані авіабомби на Харків. Внаслідок авіаударів виникла пожежа в будинку. Від обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова постраждали 5 чоловіків та 3 жінки.
  • Також зранку 10 червня окупанти вдарили по Дергачівській громаді Харківської області. Загинув один цивільний чоловік, двоє отримали поранення. 
  • Після обіду 9 червня Харків потрапив під російський обстріл. "Приліт" стався по району приватної житлової забудови. У результаті пошкоджені приватні будинки й авто.
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