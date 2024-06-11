Росіяни завдали авіаудару по Харківщині

Російські окупаційні війська 10 червня завдали авіаційного удару по Харківській області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Близько 17:20 військові РФ нанесли удари керованими авіабомбами по селищу Черкаські Тишки”, - йдеться у повідомленні.
В поліції повідомили, що в ході обстрілу пошкоджені будинки, сталася пожежа.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
- Росіяни регулярно завдають ударів по Харківській області і обласному центру КАБами. Від російських ударів гинуть мирні мешканці, також окупанти руйнують цивільну інфраструктуру.
- Російська армія 10 червня скинула три керовані авіабомби на Харків. Внаслідок авіаударів виникла пожежа в будинку. Від обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова постраждали 5 чоловіків та 3 жінки.
- Також зранку 10 червня окупанти вдарили по Дергачівській громаді Харківської області. Загинув один цивільний чоловік, двоє отримали поранення.
- Після обіду 9 червня Харків потрапив під російський обстріл. "Приліт" стався по району приватної житлової забудови. У результаті пошкоджені приватні будинки й авто.