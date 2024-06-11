Військові РФ нанесли удари керованими авіабомбами по селищу Черкаські Тишки.

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Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Росіяни завдали авіаудару по Харківщині

Російські окупаційні війська 10 червня завдали авіаційного удару по Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Близько 17:20 військові РФ нанесли удари керованими авіабомбами по селищу Черкаські Тишки”, - йдеться у повідомленні.

В поліції повідомили, що в ході обстрілу пошкоджені будинки, сталася пожежа.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.