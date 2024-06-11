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Міноборони очікує, що після появи QR-коду в “Резерв +” зросте кількість оновлень даних через застосунок

QR-коду в “Резерв +” має з'явитися після 18 червня.

Міноборони очікує, що після появи QR-коду в “Резерв +” зросте кількість оновлень даних через застосунок
Мобільний застосунок "Резерв+"
Фото: скриншот відео

Після появи в застосунку “Резерв +” QR-коду Міноборони очікує збільшення кількості оновлень даних через цей застосунок.

Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в телемарафоні "Єдині новини".

"Для багатьох українців цей QR-код є певним символом легітимізації, тому що таким чином електронний документ можна буде всюди показувати, і він буде рівнозначний паперовому. Окрім цього, з 18 червня не тільки QR-код з'явиться, а ще й додаткова опція для тих військових, які зареєструвалися в застосунку. Вони зможуть уточнити свої дані", - наголосив Лазуткін.

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Станом на 10 червня в застосунку “Резерв +” оновили свої дані майже 1,48 млн українців. З них - 220 тис. жінок.

  • 710 тис. громадян України зняли з "розшуку" після оновлення їхніх даних через застосунок "Резерв+".

  • З 18 травня свої облікові дані за кордоном через застосунок “Резерв+” оновили вже понад 14 тис. військовозобов’язаних у 124 країнах.

  • Додаток Резерв+ уже доступний у 176 країнах. Його розробка обійшлася у 3,4 млн гривень (86 000 доларів США).

  • У Міноборони анонсували, що незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

  • Тим часом прикордонники не враховують додаток "Резерв+" при перетині кордону військовозобов'язаними чоловіками, натомість перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.

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