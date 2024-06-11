Міноборони очікує, що після появи QR-коду в “Резерв +” зросте кількість оновлень даних через застосунок

QR-коду в “Резерв +” має з'явитися після 18 червня.

Після появи в застосунку “Резерв +” QR-коду Міноборони очікує збільшення кількості оновлень даних через цей застосунок.

Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в телемарафоні "Єдині новини".

"Для багатьох українців цей QR-код є певним символом легітимізації, тому що таким чином електронний документ можна буде всюди показувати, і він буде рівнозначний паперовому. Окрім цього, з 18 червня не тільки QR-код з'явиться, а ще й додаткова опція для тих військових, які зареєструвалися в застосунку. Вони зможуть уточнити свої дані", - наголосив Лазуткін.

Станом на 10 червня в застосунку “Резерв +” оновили свої дані майже 1,48 млн українців. З них - 220 тис. жінок.

710 тис. громадян України зняли з "розшуку" після оновлення їхніх даних через застосунок "Резерв+".

З 18 травня свої облікові дані за кордоном через застосунок “Резерв+” оновили вже понад 14 тис. військовозобов’язаних у 124 країнах.