Міноборони очікує, що після появи QR-коду в “Резерв +” зросте кількість оновлень даних через застосунок

Після появи в застосунку “Резерв +” QR-коду Міноборони очікує збільшення кількості оновлень даних через цей застосунок.
Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в телемарафоні "Єдині новини".
"Для багатьох українців цей QR-код є певним символом легітимізації, тому що таким чином електронний документ можна буде всюди показувати, і він буде рівнозначний паперовому. Окрім цього, з 18 червня не тільки QR-код з'явиться, а ще й додаткова опція для тих військових, які зареєструвалися в застосунку. Вони зможуть уточнити свої дані", - наголосив Лазуткін.
Станом на 10 червня в застосунку “Резерв +” оновили свої дані майже 1,48 млн українців. З них - 220 тис. жінок.
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710 тис. громадян України зняли з "розшуку" після оновлення їхніх даних через застосунок "Резерв+".
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З 18 травня свої облікові дані за кордоном через застосунок “Резерв+” оновили вже понад 14 тис. військовозобов’язаних у 124 країнах.
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Додаток Резерв+ уже доступний у 176 країнах. Його розробка обійшлася у 3,4 млн гривень (86 000 доларів США).
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У Міноборони анонсували, що незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.
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Тим часом прикордонники не враховують додаток "Резерв+" при перетині кордону військовозобов'язаними чоловіками, натомість перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.