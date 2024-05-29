Міноборони: 710 000 українців зняли з безпідставного "розшуку" у застосунку "Резерв+"

Щоб побачити оновлений статус, треба авторизуватись у Резерві+ повторно.

710 000 громадян України зняли з "розшуку" після оновлення їхніх даних через застосунок "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, застосунок дозволив виявити прогалини у реєстрі "Оберіг". Щоб побачити оновлений статус, треба авторизуватись у Резерві+ повторно.

"Чому громадяни мали такий статус? Якщо людина порушувала правила військового обліку — наприклад, ігнорувала "повістки", ТЦК зверталось до Національній поліції. Але фактично кількість таких звернень становить близько 25%", - розповіла заступниця глави Міноборони.

Цей статус також безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно.

"Якщо вас зняли з «розшуку», до ТЦК звертатись не потрібно... На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактору. А без Резерв+ виправити їх було б майже неможливо", - зазначила Черногоренко.