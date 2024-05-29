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Міноборони: 710 000 українців зняли з безпідставного "розшуку" у застосунку "Резерв+"

Щоб побачити оновлений статус, треба авторизуватись у Резерві+ повторно.

Міноборони: 710 000 українців зняли з безпідставного "розшуку" у застосунку "Резерв+"
Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко
Фото: Facebook/Катерина Черногоренко

710 000 громадян України зняли з "розшуку" після оновлення їхніх даних через застосунок "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, застосунок дозволив виявити прогалини у реєстрі "Оберіг". Щоб побачити оновлений статус, треба авторизуватись у Резерві+ повторно.

"Чому громадяни мали такий статус? Якщо людина порушувала правила військового обліку — наприклад, ігнорувала "повістки", ТЦК зверталось до Національній поліції. Але фактично кількість таких звернень становить близько 25%", - розповіла заступниця глави Міноборони.

Цей статус також безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно.

"Якщо вас зняли з «розшуку», до ТЦК звертатись не потрібно... На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактору. А без Резерв+ виправити їх було б майже неможливо", - зазначила Черногоренко.

  • 17 травня стало відомо, що Міністерство оборони України запускає мобільний застосунок "Резерв+", призначений для військовозобов'язаних, призовників і резервістів.
  • Днями міністр Рустем Умєров повідомив, що вже 1,2 млн громадян оновили свої облікові дані в онлайн-режимі.
  • Тим, у кого висвітлився статус "у розшуку", мали звернутися до ТЦК, аби виправити помилку.
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