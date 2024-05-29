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На Дніпропетровщині росіяни скинули вибухівку з дрона на авто "швидкої"

Унаслідок ранкового обстрілу по Нікополю в лікарні помер 52-річний чоловік.

На Дніпропетровщині росіяни скинули вибухівку з дрона на авто "швидкої"
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти завдали повторного удару по Нікополю за допомогою дрона. Ворог скинув вибухівку на авто "швидкої", унаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пообіді російські війська вбили ще одну людину. Нелюди скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги. Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина. У тяжкому стані жінку госпіталізували до лікарні", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Сергій Лисак

За інформацією Сергія Лисака, унаслідок ранкового артобстрілу по Нікополю в лікарні помер 52-річний чоловік. Кількість жерт збільшилася до двох осіб.

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