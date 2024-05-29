Прощання із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться у п’ятницю об 11:00

Прощання із засновником та інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться у п’ятницю, 31 травня, об 11:00.
Церемонія прощання пройде у приміщенні крематорію Байкового кладовища у Києві за адресою вул. Байкова, 16.
- У вівторок, 28 травня, у Києві у віці 63-х років помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко.
- Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року у місті Харкові.Закінчив економічний факультет Харківського державного університету.
- Працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету (1987—1990),
- кореспондентом, редактором відділу газети «Орієнтир Діп» (1990—1992), головним редактором агентства «Харків-новини» (1992),
- президентом агентства «Інтерфакс-Україна» (1992—1998),
- заступником глави (1991) та консультантом (2001) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України (1998—2001);
- від 2003 — генеральний директор «Інтерфакс-Україна».
- Окрім того Мартиненко був членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002—2003).
- Також Олександр Мартиненко був заслуженим журналістом України.