Прощання із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться у п’ятницю об 11:00

Церемонія прощання пройде у приміщенні крематорію Байкового кладовища у Києві за адресою вул. Байкова, 16.

Прощання із засновником та інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться у п’ятницю, 31 травня, об 11:00.

Церемонія прощання пройде у крематорії Байкового кладовища за адресою вул. Байкова, 16.

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