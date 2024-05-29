У Запорізькій області слідчі заочно повідомили чоловіку про підозру у колабораціонізмі, повідомили у Національній поліції.
Працівники Бердянського районного відділу поліції встановили, що до початку повномасштабного вторгнення 49-річний мешканець села Дмитрівка працював вчителем фізики та трудового навчання у місцевому закладі освіти.
З моменту окупації чоловік почав активно співпрацювати з ворогом.
“Згодившись на пропозицію окупаційної адміністрації Росії він обійняв посаду директора “Государствєнного бюджетного учєрєждєнія общєобразоватєльной організациі Запорожской області “Дмітровская срєдняя общєобразоватєльная школа” Бердянского района””, ‒ йдеться у пресрелізі.
Фігурант русифікував навчальний процес, впровадивши систему освіти держави-агресора.
Використовуючи отримані повноваження “директор” регулярно проводив “урокі мужєства” та організовував виготовлення учнями інформативних стендів “о героях спєциальної воєнной опєрациі”.
- Раніше співробітники поліції Херсонської області заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі 44-річній мешканці Херсону. У липні 2022 року фігурантка добровільно вступила до місцевого осередку "Громадської організації" країни-агресора "Союз матєрєй".