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Вчителю-русифікатору зі Запорізької області повідомили про підозру у колабораціонізмі

З моменту окупації чоловік почав активно співпрацювати з ворогом. 

Вчителю-русифікатору зі Запорізької області повідомили про підозру у колабораціонізмі

У Запорізькій області слідчі заочно повідомили чоловіку про підозру у колабораціонізмі, повідомили у Національній поліції.

Працівники Бердянського районного відділу поліції встановили, що до початку повномасштабного вторгнення 49-річний мешканець села Дмитрівка працював вчителем фізики та трудового навчання у місцевому закладі освіти. 

З моменту окупації чоловік почав активно співпрацювати з ворогом. 

“Згодившись на пропозицію окупаційної адміністрації Росії він обійняв посаду директора “Государствєнного бюджетного учєрєждєнія общєобразоватєльной організациі Запорожской області “Дмітровская срєдняя общєобразоватєльная школа” Бердянского района””, ‒ йдеться у пресрелізі.

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Фігурант русифікував навчальний процес, впровадивши систему освіти держави-агресора. 

Використовуючи отримані повноваження “директор” регулярно проводив “урокі мужєства” та організовував виготовлення учнями інформативних стендів “о героях спєциальної воєнной опєрациі”.

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