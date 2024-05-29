Головне за ніч та ранок середи, 29 травня: наліт "шахедів", 130 боєзіткнень, новий пакет військової підтримки від Швеції

Нічна повітряна атака, 130 бойових зіткнень , майже60 відбитих штурмів на Куп’янському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежа під Вовчанськом.

У Селідовому на Донеччині від удару авіабомбою загинула родина.

Російська армія обстріляла ракетами Краснопільську громаду Сумської області. Двоє людей загинули, ще троє поранені.

Ці попередні дані опублікували в Сумській ОВА. Є руйнування будинку культури, адміністративних будівель.

Добова кількість зіткнень знову зросла, наступ на Харківському напрямку триває. Окрім того, ворог не припиняє атаки на лівобережжі Херсонської області.

На Куп'янському напрямку впродовж доби було 21 бойове зіткнення. Захисники успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка Харківської області, Мясожарівка, Твердохлібове, Новоєгорівка, Невське Луганської області. На Лиманськомку напрямку росіяни здійснили 16 спроб прорвати оборону в районі Тернів і Торського Донецької області та Серебрянського лісництва. Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

На Покровському захисники відбили 36 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша Донецької області. Окупанти за підтримки авіації намагалися вибити їх з займаних рубежів.

Загалом за добу було 139 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 86 авіаударів, зокрема з застосуванням 96 КАБів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 окупантів та 33 бронемашини. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали близько 505 100 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Цієї ночі російська армія атакувала Україну 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Запуск був із району Приморсько-Ахтарськ.

Захисники збили 13 дронів, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", – сказав він.

Протиповітряний бій був у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

У лікарні помер 40-річний чоловік, поранений 25 травня ударом росіян по "Епіцентру" в Харкові. Чоловік з важкими опіками перебував у реанімації, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За даними станом на 28 травня, кількість жертв російського удару по гіпермаркету складала 18. Таким чином, у зв'язку зі смертю пораненого чоловіка, наразі відомо про 19 загиблих.

Учора внаслідок масованих ударів по прифронтових населених пунктах Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа загальною площею понад 15 га.

Як йдеться у повідомленні ДСНС, горіла хвойна підстилка соснового лісу, також вогонь частково поширився на крони дерев і приватний сектор. Полум’я знищило десятки житлових і господарчих будівель.

Вогнеборці запобігли поширенню пожежі на інший житловий сектор, унаслідок чого 64 будівлі залишилися неушкодженими. Жертв і постраждалих немає.

Шведський уряд оголосив новий пакет військової підтримки України. Це найбільший пакет на сьогодні, вартістю трохи більше 13 мільярдів шведських крон. У пакет входять, серед іншого, літаки та бронетехніка, пише Sydsvenskan та йдеться у повідомленні пресслужби міноборони країни.

Сьогоднішній пакет військової підтримки стане шістнадцятим від Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Швеція передасть літаки дальньої радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

До пакету увійшов весь шведський запас із 302 бронетранспортерів Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) для підтримки нарощування нових бригад української армії. Pbv 302 — гусеничний бронетранспортер, який розробили у 1960-х. Перебував на озброєнні шведської армії з 1966 по 2014 рік.

Пакет також включає робота-мисливця Rb 99, а також артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше подарованого обладнання.

Докладніше – в новині.

Анонсований на початку року кабінет пацієнта ще доопрацьовують, але обіцяють його запустити точно цього року. Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

«Ми ще працюємо, щоб запустити адекватно. Починаємо верифікувати дані пацієнтів з [відомостями] і Державної податкової служби, і Держреєстру фізичних осіб», – сказала Гусак.

Нагадаємо, що на першому етапі роботи пацієнтського кабінету можна буде переглядати та керувати своїми персональними даними в електронній системі охорони здоров’я – зокрема, і деклараціями з сімейними лікарями.

Доступ до електронного кабінету буде в медичній інформаційній системі та в «Дії».

Більше інформації – в новині та в ексклюзивному інтерв’ю.

Видання The Washington Post у матеріалі, присвяченому фінансуванню передвиборчої кампанії Дональда Трампа, зацитувало сенсаційне висловлювання республіканця. За зачиненими дверима в компанії спонсорів Трамп заявив, що міг би бомбардувати Москву та Пекін, якби був президентом.

Йдеться про сценарій, за якого напад Росії на Україну або Китаю на Тайвань стався би за час каденції Трампа. Журналісти стверджують, що такі слова неабияк вразили багатьох донорів кампанії кандидата від Республіканської партії.

Загалом Трамп схильний до резонансних заяв та пропозицій під час подібних зустрічей.

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