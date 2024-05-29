Загибель підлітка на станції фунікулера: обвинувальний акт щодо співробітника УДО скеровано до суду

Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони України у справі щодо загибелі підлітка на станції фунікулера у Києві. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокуратура кваліфікувала справу як вчинення умисного вбивства з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт з групою підлітків.

Після виходу з вагону, дочекавшись неповнолітнього, підозрюваний з хуліганських мотивів штовхнув його. Внаслідок падіння потерпілий розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї, від якого помер до приїзду лікарів.

Раніше ДБР повідомило, що співробітнику УДО, через якого загинув підліток на київському фунікулері, загрожує довічне.