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НСЗУ розповіла, коли запустить кабінет пацієнта, який працюватиме і через «Дію»

Анонсований на початку року кабінет пацієнта ще доопрацьовують, але обіцяють його запустити точно цього року.

НСЗУ розповіла, коли запустить кабінет пацієнта, який працюватиме і через «Дію»
Наталія Гусак
Фото: Макс Требухов

Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

«Ми ще працюємо, щоб запустити адекватно. Починаємо верифікувати дані пацієнтів з [відомостями] і Державної податкової служби, і Держреєстру фізичних осіб», – сказала Гусак. 

Нагадаємо, що на першому етапі роботи пацієнтського кабінету можна буде переглядати та керувати своїми персональними даними в електронній системі охорони здоров’я – зокрема, і деклараціями з сімейними лікарями.

Усі зареєстровані там українці зможуть переглядати, з яким лікарем та в якому закладі укладена їхня деклараці та їхніх дітей.

Так само там можна буде за бажанням розірвати подану декларацію з сімейним лікарем.

Обіцяють, що лікарі більше не будуть стикатися з довгою та складною процедурою зміни персональних даних пацієнта, бо все можна буде оновити самостійно через кабінет.

Доступ до електронного кабінету буде в медичній інформаційній системі та в «Дії».

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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