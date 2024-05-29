НСЗУ розповіла, коли запустить кабінет пацієнта, який працюватиме і через «Дію»

Анонсований на початку року кабінет пацієнта ще доопрацьовують, але обіцяють його запустити точно цього року.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

«Ми ще працюємо, щоб запустити адекватно. Починаємо верифікувати дані пацієнтів з [відомостями] і Державної податкової служби, і Держреєстру фізичних осіб», – сказала Гусак.

Нагадаємо, що на першому етапі роботи пацієнтського кабінету можна буде переглядати та керувати своїми персональними даними в електронній системі охорони здоров’я – зокрема, і деклараціями з сімейними лікарями.

Усі зареєстровані там українці зможуть переглядати, з яким лікарем та в якому закладі укладена їхня деклараці та їхніх дітей.

Так само там можна буде за бажанням розірвати подану декларацію з сімейним лікарем.

Обіцяють, що лікарі більше не будуть стикатися з довгою та складною процедурою зміни персональних даних пацієнта, бо все можна буде оновити самостійно через кабінет.

Доступ до електронного кабінету буде в медичній інформаційній системі та в «Дії».