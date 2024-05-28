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Дворазова лауреатка премії "Оскар" Гіларі Свенк стала амбасадоркою UNITED24

Гіларі Свенк зосередить зусилля на підтримці напряму “Медична допомога”.

Дворазова лауреатка премії "Оскар" Гіларі Свенк стала амбасадоркою UNITED24
Дворазова лауреатка премії "Оскар" Гіларі Свенк
Фото: Скріншот з відео

Акторка, дворазова лауреатка премії “Оскар” Гіларі Свенк стала амбасадоркою UNITED24.

Про це повідомила пресслужба UNITED24.

“Вже понад два роки Україна страждає від жорстокого та несправедливого російського вторгнення. Мир і безпека для українців мають настати, і ми повинні допомогти їм досягти цього. Я підтримую народ України та закликаю всіх робити те саме”, - зазначила Свенк.

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Уточнюється, що Гіларі Свенк зосередить зусилля на підтримці напряму “Медична допомога”.

  • Амбасадор UNITED24, актор Міша Коллінз та режисер Даріус Мардер провели день у Сумській області. Міша Коллінз збирає 450 тис. доларів на машину для розмінування, яка допоможе повернути життя на українські землі. 
  • Програма UNITED24 в 2023 році зібрала майже 300 млн доларів донатів.
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