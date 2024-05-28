Акторка, дворазова лауреатка премії “Оскар” Гіларі Свенк стала амбасадоркою UNITED24.
Про це повідомила пресслужба UNITED24.
“Вже понад два роки Україна страждає від жорстокого та несправедливого російського вторгнення. Мир і безпека для українців мають настати, і ми повинні допомогти їм досягти цього. Я підтримую народ України та закликаю всіх робити те саме”, - зазначила Свенк.
Уточнюється, що Гіларі Свенк зосередить зусилля на підтримці напряму “Медична допомога”.
- Амбасадор UNITED24, актор Міша Коллінз та режисер Даріус Мардер провели день у Сумській області. Міша Коллінз збирає 450 тис. доларів на машину для розмінування, яка допоможе повернути життя на українські землі.
- Програма UNITED24 в 2023 році зібрала майже 300 млн доларів донатів.