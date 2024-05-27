Чому з віком ми стаємо повільнішими: пояснює нове дослідження

З віком люди стають повільнішими у своїх рухах. Чому? Потенційні пояснення включать і повільніший метаболізм (обмін речовин), і втрату м’язової маси, і загалом меншу активність. Тепер же вчені з Колорадського університету у Боулдері заявляють, що причиною вікового сповільнення може бути енергія.

Про це пише Medical news today. Дані кажуть, що старшим людям потрібно більше енергії, щоб мати ту ж рухливість, що в молодості.

Дослідження опубліковане в The Journal of Neuroscience. Його автори вірять, що дані можуть зрештою призвести до нових діагностичних інструментів для таких хвороб як Паркінсона або розсіяний склероз.

Для свого дослідження вчені залучили 84 здорових учасників, включаючи 18-35 річних та 66-87-річних. Упродовж дослідження учасників просили досягати цілі на екрані, тримаючи роботизовану руку у правій руці. Ця рука працювала подібно до комп’ютерної мишки.

Далі дослідники аналізували поведінку учасників, як саме вони досягали цілі. Так вчені побачили, що порівняно з молоддю старші люди змінювали свої рухи, щоб витрачати менше енергії.

«З віком наші м’язові клітини стають менш ефективними у перетворенні енергії у м’язову силу та зрештою в рух», – каже професорка Алаа Ахмед з кафедри машинобудування в Коледжі інженерії та прикладних наук вишу, старша авторка дослідження. Вона додає, що з віком нам доводиться витрачати більше енергії, щоб виконувати ті ж задачі.

Дослідники хотіти також перевірити, як старіння може впливати на ефект схеми винагороди в мозку, оскільки тіло виробляє з віком менше дофаміну. Учасників знову попросити використовувати роботизовану руку, щоб керувати курсором на екрані. Коли вони досягали на ньому цілі, їх винагороджував звук «бінг!». Дослідники побачили, що і старші, і молодші учасники швидше досягали цілей, коли знали, що почують «бінг!».

Але способи пришвидшення були різними. Молодь просто рухала руками швидше, тоді як старші покращили свій час реакції, починаючи керувати роботизованою рукою в середньому на 17 мілісекунд раніше.

Вікове сповільнення може суттєво вплинути на якість життя. Тому важливо зрозуміти його причини і визначити, чи можна це якось змінити. До того ж, уповільнення є також симптомом ряду неврологічних розладів.

Наприклад, швидкість руху пов’язана з депресією. Тому вчена каже, що сповільнення це більше, ніж просто швидкість руху м’язів. І такі зміни можуть стати сигналом до потенційної ранньої діагностики та лікування тих чи інших станів.

Колеги дослідників вітають їхні результати, та кажуть, що потрібно тепер отримати більше даних. Щоб посилити результати цього дослідження, майбутні спостереження вчених мають показати прямий зв’язок між поведінкою та змінами в мозку, а також повторитися на більшій вибірці учасників.