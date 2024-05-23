Чи буде новий спалах? Чому у світі обговорюють нові мутації коронавірусу FLIRT

У США – тренд на ріст нових мутацій коронавірусу . Лише з 28 квітня по 11 травня близько 30% нових випадків ковіду там викликав так званий KP.2, тоді як два тижні тому він займав лише 16% серед усіх випадків.

Що таке KP.2 і до чого тут FLiRT?

KP.2 – один з багатьох варіантів коронавірусу, які називають «FLiRT», за технічними назвами їхніх мутацій. Це ціле сімейство різних варіантів ковіду, включаючи KP.2, JN.1.7, та інші варіанти, назви яких починаються на KP чи JN.

Усі вони є нащадками варіанту JN.1, який домінував у США протягом останніх кількох місяців. FliRT варіанти мають свої мутації, але при цьому є частиною штаму Omicron.

Той факт, що ці різні варіанти викликають однакові мутації, говорить вірусологам, що ця комбінація мутацій допомагає вірусу «ефективніше досягати своїх цілей».

То наскільки нові мутації заразні?

На кінець березня варіант KP.2 спричиняв близько 4% захворювань у Штатах, тоді як його «батьківський» штам JN.1 викликав у той же час понад 50% випадків. На початку травня KP.2 уже становив 28% заражень серед усіх випадків, виштовхуючи JN.1 з «лідерської» позиції.

Клінічна професорка Університету Джорджа Вашингтона Ліна Вен пояснює, що однією з причин, чому новий штам витісняє попередні домінуючі, є те, що він настільки ж заразний чи навіть більше. Тобто KP.2 може легко поширюватися.

Цей варіант викликає ускладнення?

Ймовірно, KP.2 не викликає серйозніших ускладнень за своїх попередників. Наразі госпіталізації, пов’язані з Covid-19, рекордно низькі. І немає підстав вважати, що існуючі вакцини та методи лікування перестануть працювати проти нової мутації.

Утім, як і попередні версії, він може викликати ускладнення у людей з високим ризиком.

Центри контролю та профілактики хвороб у США CDC рекомендують кожні пів року ревакцинуватися від коронавірусної хвороби новими формулами препаратів, аби захиститися від важкого перебігу.

Наявні вакцини мають захищати також і від KP.2. CDC радить другу дозу вакцини зараз, якщо якшо вам 65+ років і ви ревакцинувалися осінню.

А від цього варіанту щеплення захистять?

Експерти в медгалузі прогнозують, що нова формула вакцини від коронавірусу, яку очікують восени, зможе запропонувати ще сильніший захист. Ймовірно, її створять для запобігання новому варіанту.

А ці мутації є лише у США чи вже й в інших країнах теж?

За останніми даними ВООЗ за 17 травня, KP.3 і KP.2, які мутували від JN.1, та інші варіанти ковіду, які моніторить організація. показують поширення цих варіантів.

За тиждень серед усіх протестованих ВООЗ зразків вони становили 20,0% і 9,6% відповідно порівняно з 3,5% і 6,4% тижнем раніше.

Зараз є повідомлення про його поширення уже на 130 країн. Чи є там Україна, LB.ua запитав у Центру громадського здоров'я і чекає на відповідь.

При цьому загалом випадки ковіду по світу падають. Наприклад, число кейсів зменшилось аж на 48%, якщо порівнювати періоди 1-28 квітня з 4-31 березня.

Загалом зафіксували за цей час понад 147 000 нових випадків.

Смерті від ковіду, нові госпіталізації зараз теж падають – на понад третину.

Якщо раптом дійде до нас, які симптоми?

KP.2 має подібні до ранніх версій коронавірусної хвороби симптоми: лихоманка, кашель, озноб, болі в м’язах або тілі.

Як лікувати?

Тут нічого нового наразі. Так само, як і попередні штами – полегшувати симптоми.