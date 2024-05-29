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«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде

На 2025-й рік Національна служба здоров'я планує впровадити елементи селективного контрактування. Це означає, що не всі медзаклади, які відповідають мінімальним вимогам, зможуть отримувати держкошти за пологи, інфаркти та інсульти.

«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
Київський обласний перинатальний центр
Фото: Сайт центру

НСЗУ дивитиметься при виборі лікарні, які дати кошти, і на інші показники, розповіла в інтерв’ю LB.ua розповіла голова служби Наталія Гусак.

У частини медзакладів, які відповідають мінімальним вимогам, є «нюанси», сказала очільниця служби: «Окремі мають 55 % кесаревих розтинів. Чи готова я закуповувати пологи в них, якщо знаю, що там просто ріжуть жінок? Ні».

По інсультах дивитимуться зокрема на показники тромболітичної терапії. Це внутрішньовенна ін’єкція ліків, які допомагають швидко розчинити тромб, що перекриває доступ крові (кисню) до конкретної ділянки мозку. Процедура підходить для 10–20 % випадків інсульту і рятує життя.

«Європейський тренд — 15 % тромболітичної терапії. Але в нас є заклади, законтрактовані на інсульт, де 0 чи 1 % такої терапії. Питаю: у чому річ? Відмовок багато. Та, зрештою, це байдужість, непрофесійність і небажання медичного директора формувати якісну медичну послугу. Чи купувати нам послуги тут, бо є КТ, але немає бажання в лікарів застосовувати тромболітичну терапію? Напевно, ні. Тому тут теж будемо працювати», – сказала Наталія Гусак.

Вона запевнила, що ризиків для пацієнтів лишитися без медичної допомоги це не створить, бо є сформована медична мережа.


Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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