«Добробут» відкрив Центр психічного здоров’я зі стаціонаром

Центр надає повний спектр послуг з психічного здоровʼя: від консультації психолога, психіатра та психодіагностики до стаціонарного лікування.

Отримати допомогу можуть люди, які мають симптоми депресії, тривожні розлади, панічні атаки, посттравматичні стресові розлади та інші проблеми психічного здоровʼя. Мережа розвиває напрям психічного здоров’я – послуги психотерапевтів та психіатрів доступні у більшості медичних центрів «Добробут».

Команду Центру очолила лікар-психіатр Яна Українська. Загалом в команді консультують 15 психологів та 11 психіатрів. Послуги можуть отримати як дорослі, так і діти. Амбулаторна і стаціонарна допомога надається в умовах повної конфіденційності та відповідно до міжнародних стандартів.

Фото: Добробут Центр психічного здоров’я зі стаціонаром

Фото: Добробут Центр психічного здоров’я зі стаціонаром

За даними дослідження, проведеного Gradus Research Company в жовтні 2023 року, у топ-3 емоцій, які найбільше останнім часом переважають у настрої українців, потрапили втома (46%), напруженість (40%) і надія (36%). Тим часом переживання стресу та сильної знервованості відчували 77% опитаних. Цей показник зріс порівняно з 2022 роком на 71%.

В Центрі психічного здоровʼя «Добробут» можна отримати всі необхідні послуги для відновлення свого ментального стану:

Консультація психіатра, психолога, психотерапевта

Діагностика психічних розладів

Медикаментозне лікування

Стаціонарне лікування

Індивідуальна, групова та сімейна психологічна консультація

Патопсихологічне дослідження

Психологічна реабілітація

«На жаль, війна в Україні суттєво вплинула на психоемоційний стан кожного з нас. Зараз найчастішими причинами звернення до фахівців є депресія, панічні атаки, тривога, порушення сну та розлади харчової поведінки. Наша головна мета — надавати цілісну, ефективну та доступну психологічну допомогу всім, хто її потребує. У наші нелегкі часи увага до власного психічного здоров’я особливо важлива, оскільки саме рівень нашого психологічного добробуту та стійкості суттєво впливає на якість життя. Тому якщо ви відчуваєте, що не справляєтесь з буденними речами та потребуєте підтримки, — не бійтесь звертатися до фахівців», — зазначає лідерка напряму Яна Українська.