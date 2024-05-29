Київський обласний пологовий не отримує держкоштів від НСЗУ, бо не має обладнання для порятунку новонароджених

Київський обласний пологовий не отримуватиме частини держкоштів від Національної служби здоровʼя, бо не має обладнання для порятунку новонароджених.

Київський обласний перинатальний центр втратив державне фінансування по пакету неонатальної допомоги, тобто новонародженим передчасно або з патологіями.

Але центр не підписує додаткову угоду, за якою ці послуги там держава більше оплачувати не буде, розповіла в інтерв’ю LB.ua голова служби Наталія Гусак.

«Керівник так підставляє увесь медзаклад. Ми маємо інше право: не оплачуємо нічого за іншою частиною договору, поки не підпише додаткову угоду. Ми провели ряд дискусій із засновником закладу – ОВА, з департаментом охорони здоров’я, що от така ситуація. Департамент охорони здоров’я приніс до мене після моніторингу гарантійного листа, що не забирайте від нас пакет, ми купимо обладнання. Вибачте, але газовий аналізатор, кювез чи ШВЛ діти, яким потрібний порятунок, не будуть чекати під гарантійним листом», – сказала голова служби.

Без допомоги немовлята не залишаться, оскільки договір на неонатальну допомогу мають 10 медзакладів столиці.

Також, за результатами моніторингу 9 медзакладів по неонатальній допомозі, ще двоє відмовились самостійно від пакету. Побачили, що не виконують умов договору. Це Міська клінічна лікарня 9 Дніпровської міської ради і Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.