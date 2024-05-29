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Уночі Росія атакувала Україну безпілотниками. ППО працювала в Рівненській і ще двох областях

Захисники збили 13 із 14 дронів. 

Фото: Микола Олещук у Telegram

Цієї ночі російська армія атакувала Україну 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Запуск був із району Приморсько-Ахтарськ.

Захисники збили 13 дронів. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", – сказав він.

Протиповітряний бій був у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

  • Станом на 22:30 учора росіяни завдали по території України трьох ракетних ударів зі застосуванням чотирьох ракет та 38 авіаційних ударів із застосуванням 57 КАБів, задіяв 435 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 2849 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
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