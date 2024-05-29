ЗМІ: Трамп заявив, що міг би бомбити Москву, якби був президентом

Республіканець здивував спонсорів на одному із заходів зі збору коштів для своєї передвиборчої кампанії.

Видання The Washington Post у матеріалі, присвяченому фінансуванню передвиборчої кампанії Дональда Трампа, зацитувало сенсаційне висловлювання республіканця. За зачиненими дверима в компанії спонсорів він заявив, що міг би бомбити Москву та Пекін, якби був президентом.

Йдеться про сценарій, за якого напад Росії на Україну або Китаю на Тайвань стався би за час каденції Трампа. Журналісти стверджують, що такі слова неабияк вразили багатьох донорів кампанії кандидата від Республіканської партії.

Загалом Трамп схильний до резонансних заяв та пропозицій під час подібних зустрічей. Як пишуть WP, одного разу він запропонував нафтовій компанії заплатити йому 1 мільярд доларів, аргументуючи це тим, що за його президентства вони зароблять значно більше. Республіканець є відомим критиком глобального потепління і скептично ставиться до галузі альтернативної енергетики та ініціатив зі скорочення видобутку корисних копалин.