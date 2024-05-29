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Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплат українцям, які повертатимуться додому

Українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн.

Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплат українцям, які повертатимуться додому
Засідання Комітету ПАРЄ з міграції
Фото: Олексій Гончаренко

Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплат українцям, які повертатимуться додому.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, якимй є віце-президентом Комітету із січня 2024 року.

"Тільки що Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплати грошей українцям для повернення в Україну", – написав він у телеграмі.

Це означатиме, що після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн. 

"Ця норма була додана в велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному Комітет ПАРЄ по Україні", –  додав нардеп. 

Половина українських біженців, які зараз перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії, готові повернутися додому. Головною умовою повернення вони називають безпеку та нормальну роботу критичної інфраструктури.

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