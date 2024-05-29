Українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн.

Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплат українцям, які повертатимуться додому.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, якимй є віце-президентом Комітету із січня 2024 року.

"Тільки що Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплати грошей українцям для повернення в Україну", – написав він у телеграмі.

Це означатиме, що після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн.

"Ця норма була додана в велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному Комітет ПАРЄ по Україні", – додав нардеп.

Половина українських біженців, які зараз перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії, готові повернутися додому. Головною умовою повернення вони називають безпеку та нормальну роботу критичної інфраструктури.