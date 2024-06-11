Росія продовжила наступальні дії на Харківському напрямку, але найбільша кількість атак – у Донецькій області

Не минула доба без атак і на південних напрямках.

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Протягом доби було чотири бойових зіткнення. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке Харківської області.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили десять атак у районі населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону. На Лиманському українські воїни відбили десять атак у районах Дружелюбівки Харківської області, Невського, Серебрянського лісництва, Греківки Луганської області, Тернів, Торського Донецької області.

На Сіверському Сили оборони України відбили сім атак у районі населеного пункту Виїмка.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили сім спроб прорвати оборону в районі Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Нового.

На Покровському захисники відбили 27 атак окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Карлівка, Уманське, Євгенівка, Яснобродівка, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити українські підрозділи.

"На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону українських військ", – сказав речник.

На Времівському ворог здійснив сім безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське, Водяне, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському було три бойові зіткнення в районі Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку росіяни намагаються вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Здійснили дві атаки.

"Протягом минулої доби відбулось загалом 100 бойових зіткнень. За минулу добу загалом російські терористи завдали 62 авіаційних удари, зокрема застосувавши 95 КАБ. Російські окупанти здійснили близько 4000 обстрілів, зокрема 149 з застосування реактивних систем залпового вогню", – додав речник Генштабу.