Ексзаступнику голови Нацполіції Тишлеку вдалося уникнути відповідальності за користування нерухомістю Голика

Печерський районний суд Києва не побачив правопорушення у безоплатному проживанні в розкішних помешканнях чужих людей колишнього заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека. Про це йдеться у матеріалі Bihus info.

Національне агентство з питань запобігання корупції підтвердило, що Тишлек користувався квартирою на столичному Печерську площею понад 140 метрів, яка належить бізнесмену і ідеологу "Великого будівництва" Юрію Голику. Також він мешкав у позаміському будинку родини свого близького друга Віталія Нечипоренка, якого журналісти назвали бізнес-партнером російського кримінального елемента.

Це кваліфікували як незаконні подарунки – на той час ліміт становив 5000 грн (наразі – близько 11 000 гривень).

Однак Тишлек згодом сказав, що все ж мав платити за оренду квартири Голика, але в самому кінці користування його нерухомістю. Нібито на місяць оренда становила 20 000 гривень, але в її рахунок мали увійти придбані для квартири речі. Остаточна сума склала 284 000 гривень. Від неї відняли придбану техніку і речі, тож вийшло 154 000 гривень.

"На підтвердження витрат на ремонт, техніку і меблі Тишлек навіть надав договори і акт виконаних робіт", – йдеться у розслідуванні.

Однак справа в тому, що ринкова вартість оренди квартири складає не 20 000 гривень, а значно вище – 53 000 грн за місяць. Тобто 900 000 за увесь період договору.

Договори Тишлека про меблі у розрахунок не брали, бо вони датовані місяцем пізніше, ніж скінчилося проживання у Голика. Тишлек з'їхав у травні, меблі купили в липні, а акти виконаних робіт підписали у листопаді, після сюжету і скандалу.

Однак Печерський районний суд все рівно не побачив ознак правопорушення у діях Тишлека. НАЗК для оцінки вартості квартири залучили Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНІСЕ). Суд не прийняв його звіт як доказ, бо інститут надав висновок не у вигляді експертизи, а у вигляді листа-відповіді на запит агентства. Раніше саме в цьому суді такі ж листи по інших справах використовували, але цього разу суд вирішив його не приймати. Натомість експертизу приніс сам Тишлек, і вона була зроблена теж у КНІСЕ. Там йшлося, що неможливо визначити ринкову вартість квартири. Але можливо порахувати, що придбані Тишлеком речі точно не менше вартують, аніж середня оренда. І ця сума навіть трохи перевищує пораховану НАЗК суму в 900 000 гривень.

Окрім того, на погляд НАЗК, Тишлек мав би заплатити 225 000 грн за проживання в заміському будинку Нечипоренків. Але не сплатив, отже це теж незаконний подарунок. Однак у суді вважають, що жив Тишлек там не з липня по жовтень, як він казав в інтерв'ю, а невідомо коли: будинок на Нечипоренка оформили восени, тож посадовець нібито не міг жити там до цього.

Журналісти звернули увагу, що рішення по справі Тишлека ухвалила суддя Світлана Гречана – колишня дружина працівника Нацполіції. Вона під час проживання в Миколаєві попросила в міста надати комунальну квартиру під приводом, що їй нема де жити. Але вони з чоловіком мешкали тоді в різній нерухомості родичів. Також Гречана була суддею по справі ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка – щодо користування ним елітним авто чужої людини.

"Там теж нібито постфактум її оплатили", – додали журналісти.

Хто такий Дмитро Тишлек і що йому закидають

У жовтні журналісти Bihus info з'ясували, що Тишлек має дружину з російським паспортом і користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування. Міністр внутрішніх справ говорив, що якщо наведені журналістами дані підтвердяться, то Тишлека відсторонять. Посада заступника голови поліції для Тишлека не перша в структурі правоохоронних органів України – до цього він очолював різні департаменти Нацполіції.

У листопаді НАЗК повідомило, що моніторить спосіб життя заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека. Також перевіряли виконання законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Згодом стало відомо, що Тишлек повернувся на роботу після відсторонення. Службове розслідування не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі, згадуваними в журналістському розслідуванні.

Однак у грудні Тишлек подав у відставку. Його колишній шеф, начальник Нацполіції, сказав, що його заступник нажив собі багато ворогів, виконуючи поліцейські обов’язки. Тому у поліції розуміли, "коли все почалося, хто може йому «віддячувати» за певні кримінальні провадження".

Справу щодо Тишлека почало і ДБР.